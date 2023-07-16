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Экономика

Индекс промышленного производства в Нижегородской области вырос на 7,9% за первое полугодие 2023 года

27 июля 2023 11:34  [33] Экономика
Фото: НИА “Нижний Новгород”

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Индекс промышленного производства в Нижегородской области вырос на 7,9% за первое полугодие 2023 года. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин во время своего отчета перед депутатами регионального парламента.

"Общий объем отгруженной продукции за 2022 год достиг почти 1,7 триллиона рублей. Индекс роста промышленного производства за пять лет составил почти 117% - это ощутимо больше, чем в среднем по стране. Причем в течение текущего года фиксируем нарастающую положительную динамику, наглядно показывающую способность нашей региональной экономики к быстрому восстановлению. Базовая для нас обрабатывающая промышленность растет чуть более ускоренными темпами – за январь-июнь 2023 это 108,2%. Очень хороший показатель", - сказал Глеб Никитин.

По данным регионального министерства экономического развития и инвестиций, наибольший прирост физических объемов производства продукции в первом полугодии по сравнению с соответствующим периодом 2022 года зафиксирован в следующих категориях:

- производство транспортных средств и оборудования – в 1,8 раза;

- производство электрического оборудования – в 1,6 раза; 

- производство компьютеров – на 28,9%;

- производство мебели – на 16,9%;

- производство кокса и нефтепродуктов - на 15,6%; 

- производство готовых металлических изделий – на 13,5%;

- производство пищевых продуктов – на 12,2%; 

- производство машин и оборудования – на 6,5%;

- производство химических веществ – на 6,4%.

"Видим предпосылки восстановления стратегической для нашего региона автомобильной промышленности, которая всегда в кризисы была самым уязвимым местом", - отметил Глеб Никитин.

 

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Теги:
Глеб Никитин Промышленность
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