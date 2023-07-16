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Общество

Депутаты Гордумы проверили состояние нижегородских детских оздоровительных лагерей

27 июля 2023 13:12  [1] Общество

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

Депутаты Гордумы Нижнего Новгорода провели выездное совещание по вопросу состояния муниципальных детских оздоровительных лагерей.

Как рассказали в думской пресс-службе, зампредседателя Думы Николай Сатаев, зампредседателя постоянной комиссии по МСУ Татьяна Скоробогатова и директор департамента по соцполитике Галина Гуренко посетили ДОЛ "Маяк" и военно-патриотический лагерь "Хочу стать десантником" в Дальнеконстантиновском районе.

В "Маяке" сейчас в рамках третьей смены отдыхает 150 детей. Депутаты осмотрели территорию, жилые корпуса, медицинский блок и столовую, а также оценили организацию досуга и развлекательной программы.

В военно-патриотическом лагере "Хочу стать десантником" также идёт третья смена, там находятся 90 воспитанников. Депутаты ознакомились с условиями проживания, а также посетили занятия и пообщались с ребятами. Программа лагеря включает в себя начальную военную подготовку, основы самообороны, занятия по топографии, санитарную подготовку с основами оказания первой помощи, а также огневую, строевую и парашютно-десантную подготовку.

Николай Сатаев заявил, что эти загородные учреждения выполняют две важные задачи — оздоровление детей, а также их патриотическое воспитание. Ребята проживают в современных корпусах, для них организовано качественное питание и увлекательные занятия в постоянном режиме.

Депутаты отметили, что организация отдыха детей в лагерях "Маяк" и "Хочу стать десантником" находится на хорошем уровне. Но при этом они предложили обустроить для этих двух лагерей, расположенных рядом друг с другом, общий крытый клуб, в котором дети смогут совместно заниматься творчеством.

Также было озвучено мнение, что в лагере "Маяк" нужно построить ещё один корпус.

Как добавила Татьяна Скоробогатова, по итогам выездных совещаний будет составлен перечень вопросов и задач, требующих внимания. Депутатский корпус, администрация и профильные ведомства совместно обсудят предложения и необходимые мероприятия для улучшения организации детского отдыха в нижегородских муниципальных лагерях.

"Главным приоритетом в организации детского отдыха является обеспечение безопасности. Это и условия проживания ребят, питание, медицинское сопровождение, квалификация персонала, охрана. Проверка показала, что все основные требования, предъявляемые к безопасности, соблюдаются", – сказала депутат.

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Теги:
Гордума Детские лагеря
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