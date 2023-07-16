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Экономика

Частичная замена троллейбусов электробусами позволит увеличить протяженность нижегородской маршрутной сети на 31%

27 июля 2023 13:58  [97] Экономика
Фото: Никита Духник

Фото: Никита Духник

Реализация проекта по частичной замене троллейбусов электробусами позволит увеличить протяженность маршрутной сети общественного транспорта в Нижнем Новгороде на 31%. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, выступая с отчетом о работе за 2022 год перед депутатами Законодательного собрания.

Глава региона подчеркнул, что, действительно, пассажирам комфортно станет добираться до новых микрорайонов, таких как ЖК "Цветы", "Новая Кузнечиха", "Торпедо".

Уже заключены контракты на поставку 113 электробусов, которые пойдут в заречную (51 ед. электробусов) и нагорную (62 ед. электробусов) части города, а также зарядных станций к ним. Производство электробусов осуществляется в том числе и "Группой ГАЗ".

При этом полностью от троллейбусов регион не отказывается. Хотя затраты на монтаж зарядной инфраструктуры для электробусов кратно меньше, чем на модернизацию инфраструктуры для троллейбусов, те троллейбусы, которые находятся в нормативном состоянии, будут направлены, в частности, на возобновление востребованных троллейбусных маршрутов.

Активно ведутся работы по строительству метро и модернизации одной из старейших в стране городской трамвайной сети – за сто лет она проводилась всего несколько раз в таких масштабах. Напомним, что проект включает в себя модернизацию 149,3 км трамвайных линий в однопутном исчислении, реконструкцию 15 тяговых подстанций с питающими линиями, трех трамвайных депо, а также приобретение подвижного состава в количестве 170 вагонов.

В Нижегородской области обновляется и автобусный парк, в том числе в северных районах. Глеб Никитин напомнил, что за счет разных механизмов финансирования за пять лет было закуплено более 600 новых автобусов для 18 муниципалитетов. Еще более 170 автобусов будут закуплено благодаря уже одобренным специальным казначейским кредитам.

В прошлом году все перевозчики Нижнего Новгорода были присоединены к единому городскому тарифному меню, проездной дает возможность пассажирам совершать любое количество бесплатных пересадок, в том числе с одного вида городского пассажирского транспорта на другой и льготного проезда отдельным категориям граждан, независимо от маршрута и перевозчика.

"С комплексным подходом новый уровень комфортного и быстрого перемещения пассажиров Нижегородской агломерации и локальных районных мы точно достигнем", - подвел итог Глеб Никитин.

Как сообщалось ранее, Нижний Новгород заключил контракт на поставку электробусов и зарядных станций к ним.

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Теги:
Глеб Никитин Общественный транспорт
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