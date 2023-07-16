Нижегородские детсады - в топ-100 лучших в России
Сдвоенные "Ласточки" между Нижним Новгородом и Кировом в августе
Нижегородские проекты претендуют на премию Russian Traveler Awards
Перенос разворотной площадки автобусов Т-24 и Т-65
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
27 июля 2023 15:58  [55] Три ФАПа ввели в эксплуатацию в Нижегородской области в 2023 году
27 июля 2023 15:36  [83] Блогеров могут привлечь в качестве наблюдателей на выборах в Нижегородской бласти
27 июля 2023 15:25  [83] ОМК провела в Выксе встречу с известным российским писателем и историком Александром Звягинцевым
27 июля 2023 15:09  [114] Ограждающие конструкции стартового котлована метро на площади Сенной готовы на 99,9%
27 июля 2023 14:56  [103] Роспотребнадзор оштрафовал нижегородские детские лагеря "Золотой колос" и "Лазурный"
27 июля 2023 14:33  [113] Проекты развития и оптимизации туристической индустрии представители на стратсессии в Большемурашкинском районе
27 июля 2023 13:43  [128] Военные социальные контракты на сумму почти в 1 млрд рублей заключили в Нижегородской области
27 июля 2023 13:21  [140] Рост турпотока по итогам 2023 года в Нижегородской области ожидается на уровне 15,7%
27 июля 2023 13:12  [131] Депутаты Гордумы проверили состояние нижегородских детских оздоровительных лагерей
27 июля 2023 12:37  [153] План по ремонту дорог на 2023 год в Нижегородской области выполнен более чем на треть
Общество

ОМК провела в Выксе встречу с известным российским писателем и историком Александром Звягинцевым

27 июля 2023 15:25  [83] Общество
Фото: пресс-служба ОМК

Фото: пресс-служба ОМК

Сотрудники выксунского завода Объединенной металлургической компании (ОМК) встретились с секретарем Союза писателей России, заместителем директора Института государства и права Российской академии наук, заслуженным юристом, писателем, историком и сценаристом Александром Звягинцевым. Встреча прошла по инициативе ОМК. Металлургам представили художественный фильм "Нюрнберг", сценаристом которого выступил Александр Григорьевич.

Александр Звягинцев, автор десятка книг и исторических работ, сценарист художественных и документальных фильмов, уже много лет занимается изучением Нюрнбергского процесса. Он регулярно проводит встречи и лекции, в том числе и для молодежи, где рассказывает подлинную историю Суда народов над преступлениями, не имеющими срока давности.

"Нюрнбергский процесс – это очень важная веха в истории нашего государства и всей мировой цивилизации, он заложил архитектуру будущих международных отношений. Необходимо хорошо помнить, какие страдания пережила наша страна в Великой Отечественной войне, поскольку историческая память является мощнейшим регулятором общественного сознания. И сегодня особенно важно воспитывать в молодежи национальное чувство воли, гордости и самосознания", – отметил Александр Звягинцев.

Каждый участник встречи получил в подарок от ОМК одну из книг Александра Звягинцева о Нюрнберге с автографом автора. Он с удовольствием пообщался с сотрудниками завода и ответил на их вопросы. Всего в мероприятии приняли участие более 500 человек.

"Александр Григорьевич приезжает в Выксу уже не первый год, и каждый раз его визит находит хороший отклик среди наших сотрудников. В прошлом году мы смотрели документальные фильмы о Нюрнбергском процессе, знакомились с редкими архивными документами и новейшими исследованиями. Сегодня мы увидели художественную версию исторических событий, которые происходили почти 80 лет назад. Важно знать и помнить подлинную историю Международного трибунала в Нюрнберге, единственного в истории, где мир единогласно осудил страшные преступления", – добавил управляющий директор выксунского завода ОМК Александр Барыков.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выкса ОМК
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Мероприятия в честь 100-летия первого регулярного пассажирского рейса в Нижнем Новгороде
16 июля 2023 13:23Мероприятия в честь 100-летия первого регулярного пассажирского рейса в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph