ОМК провела в Выксе встречу с известным российским писателем и историком Александром Звягинцевым Общество

Фото: пресс-служба ОМК

Сотрудники выксунского завода Объединенной металлургической компании (ОМК) встретились с секретарем Союза писателей России, заместителем директора Института государства и права Российской академии наук, заслуженным юристом, писателем, историком и сценаристом Александром Звягинцевым. Встреча прошла по инициативе ОМК. Металлургам представили художественный фильм "Нюрнберг", сценаристом которого выступил Александр Григорьевич.

Александр Звягинцев, автор десятка книг и исторических работ, сценарист художественных и документальных фильмов, уже много лет занимается изучением Нюрнбергского процесса. Он регулярно проводит встречи и лекции, в том числе и для молодежи, где рассказывает подлинную историю Суда народов над преступлениями, не имеющими срока давности.

"Нюрнбергский процесс – это очень важная веха в истории нашего государства и всей мировой цивилизации, он заложил архитектуру будущих международных отношений. Необходимо хорошо помнить, какие страдания пережила наша страна в Великой Отечественной войне, поскольку историческая память является мощнейшим регулятором общественного сознания. И сегодня особенно важно воспитывать в молодежи национальное чувство воли, гордости и самосознания", – отметил Александр Звягинцев.

Каждый участник встречи получил в подарок от ОМК одну из книг Александра Звягинцева о Нюрнберге с автографом автора. Он с удовольствием пообщался с сотрудниками завода и ответил на их вопросы. Всего в мероприятии приняли участие более 500 человек.

"Александр Григорьевич приезжает в Выксу уже не первый год, и каждый раз его визит находит хороший отклик среди наших сотрудников. В прошлом году мы смотрели документальные фильмы о Нюрнбергском процессе, знакомились с редкими архивными документами и новейшими исследованиями. Сегодня мы увидели художественную версию исторических событий, которые происходили почти 80 лет назад. Важно знать и помнить подлинную историю Международного трибунала в Нюрнберге, единственного в истории, где мир единогласно осудил страшные преступления", – добавил управляющий директор выксунского завода ОМК Александр Барыков.