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Бюро переводов "Perevod-kit" в Москве

27 июля 2023 15:28  [83]

Экономика страны активно развивается, в том числе за счет расширения коммерческих связей с Китаем. Заключаются новые договоры о сотрудничестве на государственном уровне, контракты с представителями крупного и малого бизнеса. В связи с этим возникает необходимость в профессиональном переводе документов, рекламных брошюр, технических инструкций и юридических справок. С этой задачей отлично справляется бюро переводов "Perevod-kit" https://www.perevod-kit.ru/ в Москве, которое работает по многим направлениям с опытными носителями китайского языка.

От грамотности переводчика зависит многое, в том числе налаживание деловых, культурных, политических связей между представителями России и КНР. Их помощь может понадобиться:

  • для сопровождения делегаций на выставках, конференциях, переговорах;
  • для участия в государственных тендерах;
  • в ведении туристического и гостиничного бизнеса;
  • для переводов историй болезни, инструкций, счетов, научных статей, судебных постановлений, программ, бухгалтерских и банковских документов.

Какие виды переводов осуществляет бюро

Письменный: короткие (письмо, пресс-релиз, листовка, паспорт) и длинные (инструкция, контракт, книга, сценарий) тексты на узкоспециализированные темы (медицина, IT, туризм, юриспруденция, экономика, художественная и техническая литература).

Устный: последовательный во время конференции, синхронный во время саммитов и форумов, по видео-чату или телефону. Востребованы услуги гидов-переводчиков, которых приглашают для помощи на выставках, экскурсиях, во время визитов на предприятия.

Можно перевести аудио файлы и озвучить видео, например, презентацию, вебинар или тренинг.

5 причин обратиться в "Perevod-kit"

  1. В бюро работают около 500 профессиональных переводчиков в разных городах Китая и России, что позволяет в сжатые сроки выполнять задачи любого объема и уровня сложности.
  2. У каждого сотрудника своя специализация, например, одни работают с научными документами, другие с медицинскими, третьи с юридическими, поэтому переводы отличаются высокой точностью.
  3. В штате работают переводчики со знанием разных диалектов китайского.
  4. Есть возможность заказать срочный перевод.
  5. Постоянными клиентами бюро являются крупные коммерческие организации и государственные структуры.

При необходимости в бюро могут нотариально заверить переведенный документ, например, для обращения в государственные органы.

Фото с сайта Десятников Андрей Васильевич. perevod-kit.ru
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