Глеб Никитин: "Фундаментом технологического суверенитета нашего региона и страны являются высокопрофессиональные кадры" Общество

Фото: Кирилл Мартынов, ИА “Время Н”

Развитие образовательной инфраструктуры в Нижегородской области стало одной из главных тем отчета губернатора Глеба Никитина перед депутатами Законодательного собрания региона 27 июля 2023 года.

"Фундаментом технологического суверенитета нашего региона и страны являются высокопрофессиональные кадры. Профессиональную траекторию мы выстраиваем со школьной скамьи - мировой опыт доказал важность раннего практикоориентированного образования, созданного совместно с индустриальными партнерами. Для этого активно развиваем профильные инженерные классы. Создаем масштабную сеть "ИТ-кубов", "Кванториумов" и "Точек роста" преимущественно научно-технологического и цифрового профиля во всех районах региона", - сказал Глеб Никитин.

Глава региона отметил, что развивается также якорная образовательная инфраструктура нового формата, где и архитектурная концепция, и наполнение, и образовательная модель, и траектории отвечают задаче раскрытия таланта ребенка. В ее основе - концепция возрастообразной модели формирования специальных "гибких навыков" новаторов и изобретателей. На таком подходе основана "Школа 800".

"Создаем еще 13 общеобразовательных центров, в том числе в районах области (Кстово, Арзамас, Дзержинск, Бор), каждый будет также иметь свои уникальные преимущества по части наполнения и образовательного процесса", - рассказал Глеб Никитин.

Он отметил, что готовится к реализации еще один знаковый проект с федеральной поддержкой – образовательное учреждение по уникальной модели школы Летово, которую планируется построить в г. Бор. Новая школа будет носить удет иметь научно-технологическую направленность и носить имя Евгения Аркадьевича Негина – выдающегося советского и российского ученого-физика, который родился на Бору, учился в Горьком и почти 50 лет проработал в Ядерном центре в Сарове.

"При этом приоритетом было и остается развитие образовательной инфраструктуры во всем регионе - мы ставим задачу создать возможности для раскрытия таланта каждого ребенка. Для этого, напомню, совместно с вами запустили полномасштабную программу капитального ремонта, в том числе в удаленных районах, например, в Вачском, Сокольском, Ардатовском. И активно обеспечиваем школы современным цифровым оборудованием", - отметил Глеб Никитин в ходе отчета.

Также глава региона подчеркнул важность развития инфраструктуры системы среднего профессионального образования для повышения ее привлекательности и качества.

"Для этого с прошлого года активно участвуем в проекте "Профессионалитет". Шесть кластеров уже одобрено, причем развиваем, прежде всего, центры в районах. И буквально недавно ещё 4 наших учреждения вошли в федеральный проект. Таким образом, в Нижегородской области будет десять кластеров, и это самое большое количество в стране. Кроме того, официально запущен процесс создания федерального технопарка профессионального образования на базе "Нижполиграфа", - рассказал Глеб Никитин.

Также губернатор отметил, что в Нижнем Новгороде идет создание ИТ-кампуса. Ведется активная работа над увеличением числа будущих абитуриентов.

"Провели два крупных федеральных хакатона – "Технострелка" и "НЕЙМАРК.умный кампус". Очень горжусь тем фактом, что именно сборная Нижнего Новгорода завоевала на этом хакатоне гран-при и принесла в регион грант на создание ИТ-центра на 25 миллионов рублей", - отметил Глеб Никитин.

В целом, за год было запущено больше 20 разных проектов - от ИТ-лагерей для школьников до стипендиальных программ для олимпиадников. Общая "воронка" составила уже 10 000 талантливых школьников из 17 регионов страны.

Ранее сообщалось, что строительство детского технопарка "Кванториум" началось в Выксе.