Евгений Люлин: "Мы с коллегами испытывали чувство удовлетворенности и уверенности в будущем, слушая сегодня доклад губернатора" Политика

Фото: Кирилл Мартынов

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин прокомментировал отчет губернатора Глеба Никитина перед депутатами.

"Мы с коллегами испытывали чувство удовлетворенности и уверенности в будущем, слушая сегодня доклад губернатора. Высокие показатели развития Нижегородской области – это итог работы главы региона, правительства, депутатов и муниципалитетов. Даже самый отъявленный пессимист не сможет сказать, что регион стоит на месте или буксует. Развитие видно во всем. Об этом говорят показатели валового регионального продукта, прирост которого за 5 месяцев 2023 года составил 5%. Благодаря федеральным и региональным мерам поддержки мы смогли преодолеть негативное влияние санкционного давления. Наша экономика демонстрирует более высокие показатели, чем в среднем по России", - заявил он.

"Регион занимает лидирующие места в различных рейтингах. Так, Нижегородская область поднялась на третье место в рейтинге инвестпривлекательности АСИ. Заняла первое место в одной из номинаций рейтинга эффективности реализации промышленной политики в субъектах РФ. Все признают, что у нас лучшая в России законодательная база по поддержке инвесторов", - продолжил председатель Законодательного собрания.

"У нас достойные показатели в сельском хозяйстве на протяжении последних лет, а в прошлом году наши аграрии показали рекордный за последние 30 лет урожай! Мы видим, как меняется социальная сфера, образование, здравоохранение. В регионе эффективно работает уникальный механизм военного социального контракта, действует целый комплекс мер поддержки семей мобилизованных. Особое внимание в нашей области уделяется поддержке ИТ-сектора. Мы видим, как Нижегородская область уверенно выходит в лидеры РФ по всем направлениям регионального развития. Это итог работы множества людей – промышленников, сельхозпроизводителей, педагогов, врачей, всех жителей Нижегородской области", - подчеркнул Евгений Люлин.

"Конечно, сделать предстоит еще очень много. Но самое главное, что мы понимаем, как Нижегородская область будет развиваться дальше. Положительная динамика будет продолжена и усилена новыми проектами и планами, об этом сегодня тоже говорилось. Развитие науки, системы образования, создание ИТ-кампусов – все это будет двигать развитие нашего региона вперед", - подытожил Евгений Люлин.