Технопарк "Академик Андронов" планируется создать в нижегородской "Квантовой долине" Общество

Технопарк "Академик Андронов" планируется создать на базе нижегородского инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Квантовая долина". Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе отчета перед депутатами Законодательного собрания 27 июля.

"В настоящее время прорабатывается вопрос создания в рамках ИНТЦ "Квантовая долина" технопарка "Академик Андронов" для реализации инновационных стартапов, подготовки научных и инженерных кадров для промышленных предприятий", - рассказал Глеб Никитин.

Подготовка инженерных кадров и реализация университетских технологических стартапов на базе лабораторий технопарка "Академик Андронов" - идея, положенная в основу инвестиционно-технологической инициативы «Новая механика», разработанной Нижегородским НОЦ.

Как пояснили в управляющей компании ИНТЦ "Квантовая долина", в технопарке "Академик Андронов" планируется размещение резидентов "Квантовой долины", реализующих свои проекты совместно с вузами и научными институтами региона.

"Подготовлена архитектурная концепция, разрабатывается проект планировки территории, вносятся изменения в градостроительную документацию. Технопарк планируется разместить на территории кластера ИНТЦ в Кузнечихе. Общая площадь зданий составит более 21 тысячи квадратных метров. В них разместятся производственные цеха, офисы, лектории, рекреационные и спортивные зоны. Строения планируется связать между собой переходами, чтобы резиденты могли беспрепятственно попасть в любой корпус, не выходя на улицу", - рассказал генеральный директор АО "Управляющая компания ИНТЦ "Квантовая долина", советник губернатора Тимур Халитов.

Как сообщалось ранее, инвесторы вложат в проекты ИНТЦ "Квантовая долина" 1,85 млрд рублей.