Нижегородские проекты претендуют на премию Russian Traveler Awards
Перечень услуг по "Карте Победы" будет расширен
Перенос разворотной площадки автобусов Т-24 и Т-65
Нижний Новгород и Браззавиль стали городами-побратимами
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
28 июля 2023 09:45  [49] Всероссийский туристический форум "Пора путешествовать по России" проходит в Нижнем Новгороде
28 июля 2023 09:08  [87] Технопарк "Академик Андронов" планируется создать в нижегородской "Квантовой долине"
27 июля 2023 19:26  [277] Нижне-Волжскую набережную и Гребной канал перекроют 29 июля для проведения спортивных мероприятий
27 июля 2023 18:07  [250] Форма повестки для мобилизации впервые утверждена в России
27 июля 2023 17:52  [268] Возможность оплатить налоги появилась на "Госуслугах"
27 июля 2023 17:31  [262] Восстановление шахматного клуба завершается в парке Кулибина в Нижнем Новгороде
27 июля 2023 17:00  [246] Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
27 июля 2023 16:24  [215] Глеб Никитин: "Фундаментом технологического суверенитета нашего региона и страны являются высокопрофессиональные кадры"
27 июля 2023 15:58  [228] Три ФАПа ввели в эксплуатацию в Нижегородской области в 2023 году
27 июля 2023 15:36  [317] Блогеров могут привлечь в качестве наблюдателей на выборах в Нижегородской бласти
Общество

Всероссийский туристический форум "Пора путешествовать по России" проходит в Нижнем Новгороде

28 июля 2023 09:45  [49] Общество
Фото: НИА “Нижний Новгород”

Фото: НИА “Нижний Новгород”

В нижегородском Доме народного единства открылся Всероссийский туристический форум "Пора путешествовать по России".

В открытии форума приняли участие заместитель министра туризма и промыслов Нижегородской области Александр Захарычев и председатель правления ФРОС Region PR Геннадий Шаталов.

Организаторами форума выступают министерство туризма и промыслов Нижегородской области и ФРОС Region PR.

"Для нас большая честь - принимать форум в Нижнем Новгороде. "Пора путешествовать по России" - одна из лучших площадок для профессионалов туриндустрии. В этом году программа очень насыщенная. Обсудим инклюзивный, событийный, гастрономический, детский, промышленный туризм. Один из важнейших блоков - подготовка и аттестация экскурсоводов, а также экспертная сессия по развитию молодежного туризма "Туризм в воспитании молодежи" от программы "Больше, чем путешествие". Я уверен, что все участники получат новый опыт и заведут полезные знакомства", - рассказал министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

В форуме принимают участие более 300 представителей туристической отрасли из 45 регионов России, а также Республики Беларусь. Основная цель мероприятия - продвижение туристических продуктов регионов страны.

"В Нижнем Новгороде сформирована профессиональная туристическая аудитория, которая готова проводить не только сами мероприятия, но и организовывать познавательные экскурсионные программы. Мы надеемся, что по итогам будет сформирована серьезная резолюция с предложениями по дальнейшей работе", - отметил председатель правления ФРОС Region PR Геннадий Шаталов.

В рамках форума 29 июля для всех участников подготовлена экскурсионная программа. Для участия (оно бесплатное) необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Туризм Экскурсия
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
27 июля 2023 17:00Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph