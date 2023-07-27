Всероссийский туристический форум "Пора путешествовать по России" проходит в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА “Нижний Новгород”

В нижегородском Доме народного единства открылся Всероссийский туристический форум "Пора путешествовать по России".

В открытии форума приняли участие заместитель министра туризма и промыслов Нижегородской области Александр Захарычев и председатель правления ФРОС Region PR Геннадий Шаталов.

Организаторами форума выступают министерство туризма и промыслов Нижегородской области и ФРОС Region PR.

"Для нас большая честь - принимать форум в Нижнем Новгороде. "Пора путешествовать по России" - одна из лучших площадок для профессионалов туриндустрии. В этом году программа очень насыщенная. Обсудим инклюзивный, событийный, гастрономический, детский, промышленный туризм. Один из важнейших блоков - подготовка и аттестация экскурсоводов, а также экспертная сессия по развитию молодежного туризма "Туризм в воспитании молодежи" от программы "Больше, чем путешествие". Я уверен, что все участники получат новый опыт и заведут полезные знакомства", - рассказал министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

В форуме принимают участие более 300 представителей туристической отрасли из 45 регионов России, а также Республики Беларусь. Основная цель мероприятия - продвижение туристических продуктов регионов страны.

"В Нижнем Новгороде сформирована профессиональная туристическая аудитория, которая готова проводить не только сами мероприятия, но и организовывать познавательные экскурсионные программы. Мы надеемся, что по итогам будет сформирована серьезная резолюция с предложениями по дальнейшей работе", - отметил председатель правления ФРОС Region PR Геннадий Шаталов.

В рамках форума 29 июля для всех участников подготовлена экскурсионная программа. Для участия (оно бесплатное) необходимо зарегистрироваться по ссылке.