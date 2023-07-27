"ТНС энерго НН" опубликовал антирейтинг нижегородских управляющих компаний

На официальном сайте гарантирующего поставщика опубликован список крупнейших должников среди исполнителей коммунальных услуг региона.
По состоянию на 1 июля 2023 года в Нижегородской области 67 управляющих компаний имеют просроченную задолженность по оплате электроэнергии за 3 и более периода. Суммарно они недоплатили ресурсоснабжающей организации более 60 млн рублей.
В пятерку анти-рейтинга по уровню платежной дисциплины вошли:
ЗАО "Жилищная управляющая компания" (6,3 млн рублей);
ООО "СтройКомплектСоюз Плюс" (6,3 млн рублей);
ООО "Управляющая компания "Нижегородский Дом" (5,8 млн рублей);
ООО УК "Ангара" (5,4 млн рублей);
ТСЖ "Березовская 106, 108" (4,6 млн рублей).
"ТНС энерго НН" предпринимает весь комплекс мер в отношении неплательщиков, предусмотренный действующим законодательством. Должникам предлагают варианты досудебного урегулирования и реструктуризацию задолженности, а жителям многоквартирных домов рекомендуют переходить на прямые договоры с гарантирующим поставщиком.
Помимо этого, совместно с Государственной жилищной инспекцией Нижегородской области проводится работа по привлечению недобросовестных управляющих компаний к административной ответственности и последующему исключению их из реестра лицензий на управление домами.
Результатом подобных мер стало снижение числа компаний-крупнейших должников (по итогам I квартала в списке находилось 84) и общей суммы просроченной задолженности по итогам II квартала 2023 года.
Ознакомиться с полным списком управляющих компаний-должников можно на сайте "ТНС энерго НН".
Энергетики в очередной раз напоминают, что от высокого уровня платежной дисциплины и конструктивного взаимодействия с организациями в сфере ЖКХ зависит бесперебойное энергоснабжение многоквартирных жилых домов и обеспечение ключевых потребностей населения.
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