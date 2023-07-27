Онлайн-сервис по подбору счетчиков газа стал доступен на сайте АПЗ Бизнес

Фото: Наталья Глазунова

На сайте Арзамасского приборостроительного завода им. Пландина стал доступен онлайн-сервис по подбору счетчиков газа.

Как рассказал заместитель главного конструктора АПЗ по комплексному развитию газового и теплотехнического направлений Петр Хильченко, любой гражданин имеет возможность дистанционно выбрать любой прибор, с учетом нужных характеристик.

Интерфейс онлайн-подбора газового счетчика сделан понятным и удобным в использовании. Через главную страницу сайта АПЗ пользователю необходимо перейти в раздел "Продукция" - "Счетчики газа".

Далее возможно выбрать нужную модель по наименованию, с указанием нужных параметров прибора. Также есть опция самостоятельного выбора типа счетчика, давления в трубопроводе и расхода в трубопроводе. Программа выполнит пересчет к рабочим условиям и тут же предложит варианты заводских СГ, которые также можно распечатать, скачать или отправить менеджеру.

Кроме того, необходимое изделие можно заказать по почте. Выбранный прибор доступен к покупке через Арзамасский торговый дом.

Ранее сообщалось, что портрет токаря Алексея Федурина занесен на заводскую Доску почета АПЗ.