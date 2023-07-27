Две спортивные площадки открыли в Володарском муниципальном округе Спорт

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Сразу два новых спортивных объекта ввели в эксплуатацию на территории Володарского муниципального округа.

По информации Минспорта Нижегородской области, малая спортивная площадка "Готов к труду и обороне!" в поселке Ильиногорск появилась в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография".

Кроме того, в поселке Мулино построили "умную" спортплощадку по госпрограмме "Развитие физической культуры и спорта".

На открытии объектов приехал глава регионального Минспорта Александр Кононов.

Как подчеркнул министр, каждый нижегородец должен заниматься спортом в шаговой доступности. По словам главы нижегородского Минспорта, стадион в Ильиногорске дал стар реновации всего спортивного пространства Володарского округа.

"Умная площадка" включает в себя набор трансформирующихся спортивных элементов: например, из мини-футбольного поля летом она станет хоккейной коробкой зимой. Также на площадке имеются QR-коды и зона Wi-Fi для получения информации об установленных здесь тренажерах.

Всего в Нижегородской области на данный момент функционирует 44 площадки ГТО, включая открывшуюся в Володарском муниципальном округе.

Ранее сообщалось, что новая спортплощадка открылась в селе Большеболдинского района в рамках нацпроекта.