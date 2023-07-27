Эксперт-мониторинг событий с 21 по 28 июля 2023 года от АНО "Минин-центр" Политика

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Отмахова

Эксперты "Минин - центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Федеральная тема - Цифровой рубль, как новая реальность

Эксперт "Минин-центра", эксперт НРО "Изборского клуба", к. филос. н., доцент каф. социально-правовых дисциплин Приволжского института повышения квалификации ФНС России, доцент каф. философии, истории и ТСК НГЛУ им. Н.А. Добролюбова Павел Седаев отмечает, что в июле этого года Президент Владимир Путин подписал закон о введении с 1 августа 2023 года цифрового рубля Одновременно будет создана и необходимая электронная инфраструктура для свободного хождения этой новой валюты в России, отвечать за которую будет ЦБ РФ. Таким образом, с августа этого года в России будет одновременно "ходить" три вида рублей: наличные, безналичные и цифровые. Если про первые два вида валюты знают все, то цифровой рубль - это понятие достаточно новое и вызывает много вопросов. Поэтому, давайте попробуем с ними разберемся и отметим отрицательные и положительные стороны введения цифрового рубля.

Начнем с понятия, что же такое "цифровой рубль". Цифровой рубль – это так называемый электронный код или токен. Этими токенами можно будет совершать любые сделки при оплате товаров и услуг, открывать счета в токенах, делать личные сбережения и накопления и т.д. То есть, предполагается, что цифровой рубль будет совершенно таким же платежным средством, как и наличные, и безналичные деньги. Как и обычный бумажный рубль, цифровой будет иметь уникальный номер и будет обеспечен резервами ЦБ России.

Возникает сразу же вопрос: "А зачем тогда нужен этот цифровой рубль?". На наш взгляд, он нужен в первую очередь государству, которое получить прозрачность платежей. Предполагается, что всю историю оплаты цифровым рублем можно будет совершенно спокойно отслеживать и контролировать. То есть, государство будет иметь полную информацию о том, куда именно будет направлены эти деньги, что невозможно при использовании наличного рубля. Таким образом, предполагается, что будет снижен "теневой" сектор экономики, который сегодня составляет в России, по некоторым данным, более 10 трлн рублей.

Приведем простой пример: государство выделяет 5 млрд рублей на строительство дороги в каком-нибудь регионе. Понятно, что у строительной компании, которая выигрывает тендер на строительство, существует большое количество подрядчиков, поставщиков, исполнителей, которые проводят между собой финансовые операции на закупку различных товаров и услуг. Именно в этих схемах абсолютно непонятно, куда направляются выделенные государством средства, которые как часто бывает могут "исчезнуть". А при использовании цифрового рубля, такая проблема будет решена, так как государство будет прекрасно отслеживать всю цепочку выделенных денег. Получается, что цифровой рубль – это как "меченная купюра", которую сразу же видно, куда она направляется. Кстати, мы не зря привели пример со строительной отраслью. По данным ЦБ РФ, именно в строительстве 40% составляет теневой сектор.

Еще одним плюсом для государства при использовании цифровой валюты будет являться то, что государство сможет отслеживать куда реально пошли деньги, откуда они появляются у террористических организаций, их невозможно будет использовать в коррупционных схемах и для финансирования иноагентов, криминального бизнеса и т. д. Так что выгоды введения нового вида денег для государства абсолютно понятны.

Предполагается положительные моменты использования цифрового рубля и для населения. Самый главный плюс заключается в том, что цифровую валюту будет практически невозможно похитить у простых граждан. Кстати, мошенникам удалось в прошлом году украсть у населения более 14 млрд рублей. Как уже говорилось, цифровой рубль – это уникальный код, который сразу же виден где и как он используется, поэтому схемы по мошенничеству станут невозможными.

При очевидности достоинств введения цифровой валюты, необходимо поговорить и о недостатках, которые могут возникнуть при использовании нового платежного средства. Как не парадоксально, главным недостатком введения цифровой валюты так же является ее полная прозрачность. Если государство будет знать все траты своих граждан, может быть созданы единая база о нашей частной жизни, то получается, что у гражданина пропадает право на свою частную жизнь. Уже не будет ни медицинской, ни налоговой, ни банковской и т.д. тайны. Все траты гражданина будут абсолютно прозрачными и могут быть подвергнуты анализу. На этой базе может быть выстроена система, так называемых, социальных рейтингов. Гражданину могут быть запрещены какие-либо действия, которые считаются нежелательными с точки зрения государства.

Еще одним недостатком для обычного человека является то, что ему продеться полностью отказаться от использования "серых" схем в своей деятельности. Целые отрасли, такие как репетиторство, сдача недвижимости в наем, "гаражная экономика", выполнение строительных, погрузочных работ и т.д. перестанут быть "серыми". Именно в них и используется наличный рубль. При введении цифрового рубля, таким работникам придется регистрироваться как самозанятым, уплачивать налоги. Однако, многие не будут этого делать, потому что многие из таких работ носят разовый характер. То есть люди могут лишиться простой "подработки".

Еще одним недостатком введения цифровой валюты, на наш взгляд, является риск, который можно назвать техническим риском. Понятно, что для создания системы цифрового рубля необходимо огромное количество электронных устройств, программного обеспечения, которые в обязательном порядке будут подвержены разрушениям, выходу из строя по истечении срока эксплуатации и которые не всегда могут быть произведены в России. А в условиях внешних санкций их нельзя быстро будет заменить. Кроме этого, вызывает вопросы работа системы цифрового рубля в отдаленных регионах, где зачастую нет ни интернета, ни сотовой связи.

Однако, введение цифрового рубля не планируется одномоментно с 1 августа 2023 года. С этого числа панируется проведение тестовых операций с цифровой валютой. В 2024 году предполагается использование цифрового рубля между юридическими лицами, и только с 2025 года массовое использование. Будем надеяться, что все недостатки, которые мы отметили выше, будут устранены. Более того, цифровой рубль – это только одна из трех форм рубля, наряду с наличным и безналичным. Думаю, государство не должно заставлять всех подряд использовать только цифровую валюту, должна быть предоставлена свобода выбора при взаимных расчетах.

Региональная тема – Интеграция новых регионов в социокультурное пространство России

Эксперт "Минин-центра" Вячеслав Гуськов подчеркивает, что в рамках гранта ПФКИ "Русская Мечта. Донбасс" по инициативе Нижегородских региональных отделений Изборского клуба и Русская Мечта, координатор Алексей Орехов и НГЛУ им. Добролюбова, ректор, д.ф.н., профессор Жанна Никонова, 20-21 июля в Нижний Новгород состоялся визит делегации из ДНР и ЛНР.

В состав делегации входили: депутат Народного совета ЛНР, ректор Луганского государственного педагогического университета – профессор Жанна Марфина, Председатель Попечительского совета Луганского государственного педагогического университета, депутат Народного совета ЛНР Павел Пилавов, И О. декана Исторического факультета Донецкого государственного университета д.и.н. Андрей Минаев, руководитель Донецкого регионального представительства Совета молодых политологов, Мирослав Слепнев и председатель комиссии по предпринимательству Молодежного парламента ДНР (Харцызск) Дмитрий Леусенко.

На площадке НГЛУ им. Добролюбова прошли презентации ВУЗов из ДНР и ЛНР, презентация научного, образовательного и воспитательного потенциала НГЛУ им. Добролюбова, обсудили взаимодействие и дорожные карты сотрудничества между научными центрами, кафедрами, молодежными объединениями между вузами - партнёрами при участии Нижегородских Региональных отделений "Изборского клуба" и "Русская Мечта".

Следствием глубокой предварительной проработки визита явилось знаковое событие - подписание двух соглашений НГЛУ с ведущими университетами новых территорий. Основным вектором договоров сотрудничества является работа по патриотическому воспитанию и историческому просвещению молодежи на основе Русских культурных кодах и социокультурном единстве.

По итогам рабочего визита директор Института непрерывного образования НГЛУ Юлия Чичерина вручила представителям делегаций вузов новых территорий сертификаты о прохождении дополнительной профессиональной программы "Научно-педагогические технологии сетевого образовательного процесса в условиях трансформации российской социокультурной среды".

В продолжении программы делегация ЛДНР приняла участие в круглом столе городской Думы Нижнего Новгорода на тему "Интеграция новых территорий в культурное и образовательное пространство Российской Федерации: взаимодействие власти, вузов и молодежи на региональном и муниципальном уровнях", участие в котором приняла заместитель председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению Татьяна Скоробогатова. Это перспективный задел для дальнейшего сотрудничества нашей области с новыми регионами.

Поездка делегации в Городецкий Федоровский мужской монастырь – место завершения земной жизни и принятия монашеского пострига Святого Благоверного Великого князя Александра Невского и встреча с Епископом Городецким и Ветлужским Августином (Анисимовым), постоянным членом Изборского клуба. Был проведен экспертный семинар по вопросам духовно- нравственного воспитания молодежи "Русский код современной цивилизации, разговор о РУССКОЙ МЕЧТЕ" и презентация гуманитарного проекта НГЛУ ИМ. Добролюбова и Городецкого Федоровского монастыря - "Александр Невский: Слава. Дух. Имя России". Так как духовное единение Русского мира есть основа освобождения русских земель.

Муниципальная тема – Увеличение грантовой поддержки социальных и молодежных проектов в Нижнем Новгороде

Эксперт "Минин–центра", ведущий научный сотрудник ННГУ им.Н.И. Лобачевского, к.и.н. Александр Сорокин отмечает, что итоги сразу двух грантовых конкурсов ("Открытый Нижний" и "Молодой Нижний") были подведены в Нижнем Новгороде за прошедшую неделю. Первый из них, "Открытый Нижний", является городским конкурсом социальных проектов, в рамках которого осуществляется за счет средств городского бюджета поддержка инициатив НКО по семи направлениям: "Дружный Нижний", "Активный Нижний", "Культурный Нижний", "Зеленый Нижний", "Социальный Нижний", "Патриотичный Нижний", "Молодой Нижний". В этом году по решению Экспертного совета при администрации города были поддержаны 37 проектов из 52 заявленных.

По итогам второго конкурса ("Молодежный Нижний") будет направлено более 8 миллионов рублей на поддержку молодежи и молодежных коллективов в возрасте от 14 до 35 лет, представлявших проекты в номинациях "Патриотизм", "Добровольчество", "Городская среда", "Наука и образование", "Медиа", "Творчество", "Спорт и здоровье". Обращает на себя внимание гораздо большая конкурентность по сравнению с конкурсом для НКО: в этом году была подана 181 заявка, из которой финансирование получили только 52. Вместе с тем рост интереса к этой программе поддержки инициативной молодежи уже привел к тому, что по решению главы города Юрия Шалабаева данный конкурс будет проводиться два раза в год.

Обращает на себя внимание направленность поддержанных в рамках обоих конкурсов проектов. Так, из 52 победителей конкурса "Молодежный Нижний" сразу 18 проектов идут по направлению "Наука и образование" и 10 - по направлению "Патриотизм", к числу наиболее масштабных из которых относятся, в частности, Межрегиональный генеалогический молодежный форум "Сквозь поколения. В поиске", Образовательная школа Студенческих клубов "Надо Идти", Образовательный канал "ИсторичНО", Школа инженеров "Академия СКБ 2.0", Университет непрерывного образования молодёжных организаций Нижнего Новгорода, Фестиваль национальных культур "Народы победы".

Не менее значимые инициативы по сохранению исторической памяти и развитию межнационального культурного диалога были поддержаны и в рамках грантового конкурса для НКО. Здесь стоит особо выделить такие проекты, как проект творческого изучения и популяризации истории "Нижегородцы для России", "Сохраним татарскую культуру в Нижнем Новгороде", "Наш дружный Нижний", "Купно за едино. Вместе заодно".

Отметим, что к настоящему времени существенно увеличилось количество форм поддержки инициатив, особенно реализуемых молодежными коллективами. Данная задача является весьма актуальной в условиях необходимости обеспечения социальных лифтов для молодежи и развития общественной инициативы. В рамках ее решения, в частности, Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь) проводится серия грантовых конкурсов по поддержке молодежных проектов как среди физических лиц, так и среди ВУЗов, а также для некоммерческих организаций (по треку "Патриотическое воспитание"). Среди прочего предлагаются микрогранты для реализации проектов по вовлечению молодежи в активную социальную политику.

Стоит подчеркнуть, что предпринимаемые как федеральными, так и местными властями меры по активному вовлечению общества в проектную деятельность (и, в первую очередь, представителей молодежи) способствуют как созданию необходимых условий для реализации общественных инициатив, так и формированию комфортного культурного пространства города.