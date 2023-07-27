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Общество

Приемка палаточного городка на 3 тысячи паломников прошла в Дивееве

28 июля 2023 15:24  [1] Общество
Фото: газета “Ударник“

Фото: газета “Ударник“

Приемка палаточного городка для паломников на 3 тысячи человек прошла в Дивееве.

Как сообщили в пресс-службе нижегородского правительства, на празднование дней памяти преподобного Серафима Саровского с 31 июля по 2 августа в регион ожидается прибытие многочисленных гостей.

И.о. управляющего делами правительства Нижегородской области Юрий Бортников, заместитель главы администрации Дивеевского округа Александр Клюканов, ответственный от Нижегородской епархии протоиерей Евгений Худин, представители МЧС, Росгвардии осмотрели палаточный городок и места размещения паломников.

Первые гости уже заселились на территории городка, отметил Юрий Бортников. Он также добавил, что вопросам безопасности уделена большая роль. В помощь паломникам будут работать 400 волонтеров, а также сотрудники МЧС, МВД, Росгвардии и медики - в круглосуточном режиме.

В состав городка входят 40 палаток вместимостью до 80 человек. Часть из них отдана под часовню, медпункт, столовые. Для паломников предусмотрено бесплатное двухразовое питание - обед и ужин. Работают полевые кухни, установлены общественные туалеты, душевые кабины, умывальники и контейнеры для мусора, а также пункты для зарядки сотовых телефонов.

Ранее сообщалось, что более 500 человек работали над реставрацией Воскресенского собора в Арзамасе.

    

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Теги:
Дивеевский район Праздники Религия
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