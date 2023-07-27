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Общество

Глеб Никитин: "Наша земля дала стране немало людей, прекрасно проявивших себя в морском деле"

30 июля 2023 09:05  [83] Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил свое поздравление с Днем Военно-Морского Флота.

"Флот сыграл огромную роль в становлении России как великой державы. Эта отрасль всегда была одной из самых технологичных. Часто говорят, что море не прощает ошибок. Ваша профессия требует  невероятной точности и самообладания в самых сложных ситуациях, умения работать в команде. Самое главное в вашем деле - именно человеческие качества. Вы являетесь примером героизма, мужества, верности своему долгу!

Нижегородская область всегда играла важную роль в обеспечении безопасности страны на водных просторах. Близость великих русских рек способствовала формированию особого характера. Наша земля дала стране немало людей, прекрасно проявивших себя в морском деле. Особенно это касается ветеранов Великой Отечественной войны. Невероятный героизм наших моряков внёс огромный вклад в разгром фашистской Германии и ее союзников на море. Регион был и остаётся также местом разработки и внедрения важных технических решений. Достаточно вспомнить, что именно здесь жил и работал великий Ростислав Алексеев.

Сегодняшнее поколение военных моряков доблестно продолжает дело прошлых поколений! Мы гордимся вами!

Желаю вам и вашим близким здоровья и благополучия! Пусть все будет в порядке!" - говорится в поздравлении.

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Теги:
Глеб Никитин Флот
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