Центральная площадь в поселке Вача Нижегородской области благоустроена по программе ФКГС Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Центральную площадь в поселке Вача Нижегородской области благоустроили по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, общественное пространство получило новое освещение, там полностью заменено дорожное покрытие, установлены скамейки и урны.

Также по ФКГС в поселке обновлен тротуар на улице Советской на участке протяженностью 300 метров. Общая стоимость работ составила 5,5 млн рублей.

"Центральная площадь давно требовала ремонта. Работы по благоустройству начались в прошлом году. Тогда здесь установили светодиодные сакуры, оборудовали Wi-Fi, обновили памятник пограничникам. В 2023 году мы продолжили работу: привели в порядок сквер около памятника воинам-интернационалистам", - рассказал глава местного самоуправления Вачского муниципального округа Нижегородской области Сергей Лисин.

Ранее новую спортивную площадку открыли в Арзамасском городском округе по программе ФКГС. Также сообщалось, что сквер на проспекте Кораблестроителей в Сормовском районе благоустроили по нацпроекту.