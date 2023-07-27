Центральная площадь в поселке Вача Нижегородской области благоустроена по программе ФКГС

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области
Центральную площадь в поселке Вача Нижегородской области благоустроили по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".
Как сообщили в пресс-службе правительства региона, общественное пространство получило новое освещение, там полностью заменено дорожное покрытие, установлены скамейки и урны.
Также по ФКГС в поселке обновлен тротуар на улице Советской на участке протяженностью 300 метров. Общая стоимость работ составила 5,5 млн рублей.
"Центральная площадь давно требовала ремонта. Работы по благоустройству начались в прошлом году. Тогда здесь установили светодиодные сакуры, оборудовали Wi-Fi, обновили памятник пограничникам. В 2023 году мы продолжили работу: привели в порядок сквер около памятника воинам-интернационалистам", - рассказал глава местного самоуправления Вачского муниципального округа Нижегородской области Сергей Лисин.
Ранее новую спортивную площадку открыли в Арзамасском городском округе по программе ФКГС. Также сообщалось, что сквер на проспекте Кораблестроителей в Сормовском районе благоустроили по нацпроекту.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+