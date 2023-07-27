Агропромышленная выставка "День поля" собрала около 200 участников в Кстовском районе Нижегородской области Экономика

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Агропромышленная выставка "День поля" открылась 28 июля в Кстовском районе Нижегородской области. Как сообщили в пресс-службе правиельства региона, в мероприятии принимают участие 16 муниципалитетов, которые представили свои достижения в сфере АПК.

На выставке можно увидеть более 200 единиц современной техники и оборудования, 120 новых сортов сельскохозяйственных культур, племенные животные, новейшие разработки в области селекции, агрохимии и защиты растений.

В "Дне поля" также принимают участие учебные заведения региона: НГСХА, Нижегородский государственный инженерно-экономический университет, Ардатовский аграрный техникум, Лукояновский губернский колледж и ряд других.

В церемонии открытия мероприятия приняли участие министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов, депутат Государственной Думы РФ Анатолий Лесун. Они вручили награды работникам аграрной отрасли и осмотрели экспозиции.

"День поля – это знаковое событие для всего аграрного сообщества. Это не только выставка достижений отрасли, но и дискуссионная площадка для обсуждения перспектив развития агропрома, обмена опытом, получения новых профессиональных знаний. Формат выставки позволяет собрать на одной площадке руководителей и специалистов агрохолдингов, сельскохозяйственных предприятий, фермерских хозяйств, а также представителей компаний-партнеров агропрома, что способствует укреплению сотрудничества и установлению новых партнерских отношений между ними. Мы постарались сделать все для того, чтобы мероприятие было максимально полезным для участников", - подчеркнул Николай Денисов.

Руководитель регионального Минсельхоза отметил, что экспозиции муниципальных образований придали особый колорит выставке.

"Свои достижения в агропромышленном комплексе на «Дне поля» продемонстрировали 16 муниципальных образований Нижегородской области. Районы представили продукты местного производства и уникальные товары народных промыслов, которыми славятся и гордятся. Например, на экспозиции Арзамасского района можно увидеть позолотную вышивку, ткацкие, валяные и лоскутные изделия. В Воскресенском районе расположилась чайная палатка, где представлены травяные сборы, иван-чай, мед, варенье из шишек и одуванчиков, хлеб ручной работы. Кухонную и банную утварь, изготовленную по старинным технологиям, представил потомственный лопатник и бондарь из Воскресенского Поветлужья. Лысковский район продемонстрировал известную далеко за пределами региона пивоваренную продукцию местного производства, а также саженцы плодовых и декоративных культур. На кстовской экспозиции можно продегустировать различные виды сыров и конфеты ручной работы, а также оценить выставку семян Нижегородского научно-исследовательского института сельского хозяйства", - добавил Николай Денисов.

В мероприятии также принял участие исполняющий обязанности заместителя председателя областного Законодательного собрания Денис Бакиев.

"На выставке "День поля" традиционно собрано всё самое лучшее и передовое, представлены образцы продукции, которой гордится нижегородский регион. Агропром первым стал замещать импорт – с 2014 года, и мы увидели, что в России могут производиться элитные сыры, мраморная говядина, деликатесы отличного качества. Нижегородский агропромышленный комплекс сегодня по праву считается одной из самых перспективных, растущих отраслей. Сельхозотрасль прибыльна и продолжает наращивать свой потенциал", - отметил Денис Бакиев.

Также в рамках "Дня поля" организована торговля продуктами питания и товарами народных художественных промыслов, проходят различные мастер-классы.