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Общество

Финал федерального проекта "Экософия" проходит в Нижнем Новгороде

28 июля 2023 17:50  [61] Общество

Финал проекта "Экософия" президентской платформы "Россия — страна возможностей" проходит в Нижнем Новгороде. Мероприятие организовано при поддержке Российского экологического оператора.

Как сообщает телеканал "360", проект направлен на выявление молодых лидеров в сфере экологического просвещения. Победители смогут презентовать свои проекты в масштабах страны.

В рамках программы мероприятия был организован "Экокадроворот", на котором прошли собеседования с потенциальными соискателями на актуальные вакансии. Диапазон вакансий был очень широким: от стажёра в московском офисе СИБУРа до начальника отдела государственной политики в области земельных отношений и лесоустройства.

Основная часть деловой программы посвящена вопросам экотуризма. Так, состоятся экспертные сессии "Роль экологической культуры в экономике замкнутого цикла", "Экологическая культура и туризм на заповедных территориях. Опыт. Задачи. Пути решения", "Экологическая культура и туризм на заповедных территориях. Итоги и выводы экспертов".

А 29 июля в парке "Швейцария" с 12:00 до 20:00 пройдёт фестиваль "Экософия в Нижнем Новгороде". Финалисты проекта презентуют нижегородцам интерактивные площадки на тему экокультуры и ответственного потребления, проведут "Уроки Экософии", организуют мастер-классы, лекции, ярмарку экотоваров и услуг, акции, сессии и многое другое.

СПРАВКА:

Проект "Экософия" президентской платформы "Россия — страна возможностей" был запущен в июне 2022 года. Финал проекта "Экософия" проходит при поддержке правительства Нижегородской области. Соорганизаторами стали Корпоративный университет правительства области и Экологическая палата России.

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Теги:
Правительство Нижегородской области Форум Экология
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