Более тысячи обращений от горожан получил "Нижегородский водоканал" за неделю дождей в июле Общество

Фото: Нижегородский водоканал

Более тысячи обращений от горожан получил "Нижегородский водоканал" в период сильных дождей, накрывших Нижний Новгород в июле. Об этом рассказали в пресс-службе компании.



Согласно информации, чаще всего нижегородцы жаловались на подпоры (повышение уровня воды из-за преграждения или стеснения русла водотока) и вытекания на внешних сетях водоотведения.

По указанным обращениям было создано 535 заявок. Наибольшее число засоров зафиксировано в Канавинском районе – 134, в Автозаводском районе – 113 и в Ленинском районе – 50.

Специалисты отмечают, что одной из причин, спровоцировавших эти засоры, стала дополнительная нагрузка в виде бытового мусора, который ухудшил пропускную способность трубопроводов канализации.

По информации от водоканала, некоторые местные жители через канализацию утилизируют мусор, чего делать категорически нельзя. Бытовые отходы со временем уменьшают диаметр трубопроводов, снижая их пропускную способность, и в конечном итоге приводят к закупорке., пропускной способности и в конечном итоге к их закупорке.

В результате сточные воды вытекают наружу и попадают в подвальные помещения жилых домов.

В компании подчеркнули важность того, чтобы домоуправляющие организации устанавливали обратные клапаны в канализационных системах домов и следили за их исправностью. Это позволит защитить нижние этажи дома от затопления стоками.

В верхней части города в период дождей ситуация с засорами была более благоприятная. Так, на Нижегородский, Советский и Приокский районы во время пиковых нагрузок пришлось всего 38 засоров.Как пояснили в водоканале, из-за серьёзных уклонов на местности канализация в этих районах засоряется меньше. Кроме того, в неё практически не попадают ливневые стоки.

Сотрудники "Нижегородского водоканала" напоминают, что песок, тряпки, синтетические салфетки, маски, строительный мусор, наполнители для туалетов домашних питомцев и средства личной гигиены нельзя смывать в систему водоотведения: она технически на это не рассчитана. Бытовые отходы в канализации ведут к образованию засоров, которые могут стать причиной остановки насосных агрегатов и поломок оборудования городских очистных сооружений.