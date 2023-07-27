Перенос разворотной площадки автобусов Т-24 и Т-65
Конкурс "Общественный транспорт. Добрые истории"
Трассу М-12 от Москвы до Арзамаса откроют в сентябре
Нижний Новгород и Браззавиль стали городами-побратимами
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
28 июля 2023 18:52  [43] Более тысячи обращений от горожан получил "Нижегородский водоканал" за неделю дождей в июле
28 июля 2023 18:33  [82] Мэрия Арзамаса, АСИРИС и компания по развитию Саровско-Дивеевского кластера будут совместно развивать историческое наследие
28 июля 2023 18:07  [105] Новый проект КРТ в районе улиц Ашхабадской – Генкиной – Тверской утвердили в Нижнем Новгороде
28 июля 2023 17:50  [100] Финал федерального проекта "Экософия" проходит в Нижнем Новгороде
28 июля 2023 17:20  [131] Нижегородским участникам СВО планируется предоставлять земельные участки
28 июля 2023 16:58  [134] Минимум семь научных направлений подготовки будет доступно в нижегородском IT-кампусе "Неймарк"
28 июля 2023 16:10  [136] Центральная площадь в поселке Вача Нижегородской области благоустроена по программе ФКГС
28 июля 2023 15:54  [161] Жители Нижнего Новгорода оформили более 500 резидентных парковочных разрешений
28 июля 2023 15:43  [180] Волонтеры "Единой России" будут помогать паломникам, прибывшим в Дивеево на торжества в честь дней памяти Серафима Саровского
28 июля 2023 15:36  [209] Трамвай №6 в Нижнем Новгороде прекратит работу с 5 августа в связи с заменой путей
Общество

Более тысячи обращений от горожан получил "Нижегородский водоканал" за неделю дождей в июле

28 июля 2023 18:52  [43] Общество

Фото: Нижегородский водоканал

Более тысячи обращений от горожан получил "Нижегородский водоканал" в период сильных дождей, накрывших Нижний Новгород в июле. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Согласно информации, чаще всего нижегородцы жаловались на подпоры (повышение уровня воды из-за преграждения или стеснения русла водотока) и вытекания на внешних сетях водоотведения.

По указанным обращениям было создано 535 заявок. Наибольшее число засоров зафиксировано в Канавинском районе – 134, в Автозаводском районе – 113 и в Ленинском районе – 50.

Специалисты отмечают, что одной из причин, спровоцировавших эти засоры, стала дополнительная нагрузка в виде бытового мусора, который ухудшил пропускную способность трубопроводов канализации.

По информации от водоканала, некоторые местные жители через канализацию утилизируют мусор, чего делать категорически нельзя. Бытовые отходы со временем уменьшают диаметр трубопроводов, снижая их пропускную способность, и в конечном итоге приводят к закупорке., пропускной способности и в конечном итоге к их закупорке.

В результате сточные воды вытекают наружу и попадают в подвальные помещения жилых домов.

В компании подчеркнули важность того, чтобы домоуправляющие организации устанавливали обратные клапаны в канализационных системах домов и следили за их исправностью. Это позволит защитить нижние этажи дома от затопления стоками.

В верхней части города в период дождей ситуация с засорами была более благоприятная. Так, на Нижегородский, Советский и Приокский районы во время пиковых нагрузок пришлось всего 38 засоров.Как пояснили в водоканале, из-за серьёзных уклонов на местности канализация в этих районах засоряется меньше. Кроме того, в неё практически не попадают ливневые стоки.

Сотрудники "Нижегородского водоканала" напоминают, что песок, тряпки, синтетические салфетки, маски, строительный мусор, наполнители для туалетов домашних питомцев и средства личной гигиены нельзя смывать в систему водоотведения: она технически на это не рассчитана. Бытовые отходы в канализации ведут к образованию засоров, которые могут стать причиной остановки насосных агрегатов и поломок оборудования городских очистных сооружений.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Водоканал
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
27 июля 2023 17:00Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph