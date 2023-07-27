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Общество

Евгений Люлин принял участие во внеочередном заседании Ассоциации молодежных парламентов

29 июля 2023 09:13  [59] Общество

Фото: пресс-служба ЗС НО

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин принял участие во внеочередном заседании Ассоциации молодежных парламентов при законодательных органах государственной власти субъектов РФ в ПФО, которое прошло в рамках форума "iВолга".

Участники заседания обсудили проект постановления правительства РФ "О федеральной информационной системе "Единый государственный реестр молодых ученых". "Поддержка начинающих ученых, привлечение молодежи в науку – важнейшая государственная задача. Создание единого реестра, содержащего данные об исследованиях и достижениях, позволит собрать воедино всю информацию о свежих научных разработках. Благодаря этому предприятия могут более эффективно подбирать нужных специалистов. А молодые ученые – получать меры государственной поддержки. Нижегородские молодые парламентарии смогут аккумулировать все предложения от молодежных парламентов ПФО", - отметил Евгений Люлин.

Также одной из важных тем обсуждения стал проект федерального закона "Об общих принципах организации бережливого управления в органах публичной власти субъектов Российской Федерации», разработанный Молодежным парламентом при Законодательном собрании Нижегородской области. Президент РФ Владимир Путин поставил задачу, чтобы Российская Федерация вошла в число 5 крупнейших экономик мира. Эта цель в том числе должна быть достигнута с помощью внедрения методов "бережливого" производства.

Разработчики законопроекта отметили, что в настоящее время отсутствует единый подход к пониманию бережливого управления, и каждый субъект РФ вкладывает в это понятие свой смысл. На уровне каждого региона разрабатываются практики бережливого управления, которые и проанализировали молодые парламентарии, выделив лучшие наработки субъектов ПФО.

"Нижегородская область является признанным лидером в Приволжье и России в целом по внедрению инструментов бережливого производства. У нас реализуется проект "эффективный регион", созданы бережливые поликлиники, работают "фабрики процессов", Законодательное собрание применяет эти инструменты в своей работе – проведена оптимизация рассмотрения бюджета области и сокращены сроки ответов в соцсетях. Важно, чтобы лучшие практики в этой сфере внедрялись повсеместно во всех субъектах РФ. Ведь в конечном итоге наша главная цель – эффективное решение задач в интересах населения. Очень радует, что молодые парламентарии держат руку на пульсе и вносят актуальные, свежие, инновационные законодательные инициативы федерального уровня, которые помогут улучшить жизнь людей. Ассоциация молодежных парламентов ПФО становится тем органом, голос которого должен звучать на региональном и федеральном уровнях. Сегодня этому положено хорошее начало", - подчеркнул Евгений Люлин.

В этот же день Евгений Люлин встретился с нижегородской делегацией на форуме "iВолга". Ребята рассказали ему об участии в сменах форума, поделились впечатлениями и своими победами. Так, опыт "Волонтеров-800" выходит на всероссийский уровень, рабочая группа из Нижегородской области разработала часть программы для Всемирного фестиваля молодежи. Кроме того, нижегородцы одержали победу в КВН.

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Теги:
Евгений Люлин Молодежь
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