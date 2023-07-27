Вопросы демографической политики обсудили на заседании нижегородского Регионального совета Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Расширенное заседание Регионального совета Нижегородской области прошло 28 июля на Нижегородской ярмарке. В его работе приняли участие представители регионального правительства, всех округов области. По инициативе губернатора Глеба Никитина заседание было посвящено демографической политике.

"Мне хотелось бы дать каждому из вас возможность выработать инновационные идеи, которые помогут изменить ситуацию в этой сфере. Демографические вызовы сегодня - главные для региона. Формат работы Регионального совета позволяет полностью сконцентрироваться на решении данных проблем", - отметил перед началом заседания Глеб Никитин.

Участники распределились на четыре рабочие группы по темам: меры поддержки по улучшению рождаемости в регионе, по сокращению смертности, пропаганда семейных ценностей, создание благоприятной экономической и социальной среды.

"Очень важно, что в заседании Регионального совета принимают участие главы и представители всех округов региона. У каждой территории свои проблемы и задачи, но вопросы демографии актуальны для всех. Именно главы МСУ лучше всех знают ситуацию «на земле», постоянно находятся в прямом контакте с жителями. В формате рабочих групп у них есть возможность поделиться своими идеями и сообща выработать решения для развития всего региона", - отметил заместитель губернатора Андрей Гнеушев.

Около 6 часов участники готовили презентации. В данной работе им помогали представители экспертного сообщества. О тенденциях в демографии региона рассказал доктор социологических наук, профессор, заведующий кафедрой общей социологии и социальной работы ННГУ им. Н.И. Лобачевского Сергей Судьин. Он отметил, что свою определённую роль в демографической ситуации в Нижнем Новгороде и регионе играет близость к столице, а также возрастная структура населения.

"Сегодняшняя наша встреча как раз направлена на то, чтобы выработать меры, которые могли бы повысить миграционную привлекательность Нижегородской области, чтобы люди хотели оставаться в Нижнем Новгороде. Это очень сложный, комплексный вопрос. Изолированно демографическую ситуацию, демографическую политику рассматривать нельзя. Очень хорошо, что здесь присутствуют представители совершенно разных сфер, разных министерств. Это очень грамотный подход. Потому что комплексные проблемы и решать нужно комплексно. Губернатор лично курирует эти вопросы. Это, конечно, очень высокий уровень представительства и, соответственно, очень высокий уровень ответственности", - отметил Сергей Судьин.

В завершение работы в группах результаты были представлены губернатору Нижегородской области. От каждой группы выступили представители правительства региона и МСУ.

"Хотелось бы отметить в целом эффективность этого института. Это главы округов и члены правительства, которые работают вместе в рабочих группах в формате «мозгового штурма». В части демографической политики как у нас, так и у других регионов ситуация складывается не так, как нам хотелось бы. Очень много было дискуссий, разнонаправленных предложений - для меня неожиданных и новых. Мы с коллегами их еще раз обсудим, пропустим через экспертный совет Стратегии развития региона. Надеюсь, что, в конечном итоге, мы выйдем с набором конкретных мер, которые должны изменить ситуацию и которые, возможно, станут моделью для применения в других регионах и стране в целом", - отметил по итогам заседания Глеб Никитин.

Напомним, что в Регсовет входят представители органов местного самоуправления, органов исполнительной и законодательной ветвей власти региона и общественности. Также в рамках Регсовета действует восемь профильных комиссий по основным направлениям развития региона.

"Наши акценты в работе должны быть именно на том, что каждый должен стремиться создать семью и, по возможности, родить детей. Вот этот настрой на многодетность сегодня мы предлагали в качестве инструмента для улучшения демографической ситуации. Спасибо коллегам, которые, действительно, много интересных идей накидали для каждой целевой аудитории", - отметила глава местного самоуправления Большеболдинского муниципального округа Алла Морозова.

"Думаю, что наши предложения будут услышаны. Готовы прорабатывать их и дальше более детально, чтобы они нашли реальное применение. Самое главное - изменить отношение к многодетности, к большим семьям. При этом должны быть и соответствующие мероприятия, которые помогут в части родовспоможения, также важны и меры финансовой поддержки многодетности", - считает глава местного самоуправления Городецкого муниципального округа Александр Мудров.