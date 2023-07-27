Тридцать бригад круглосуточно прочищают ливневки в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

Тридцать бригад круглосуточно прочищают ливневки в Нижнем Новгороде. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Согласно информации, завтра в Нижнем Новгороде может выпасть более 20 мм осадков, что сильнее ливня в начале месяце.

Коммунальщики заранее подготовились к непогоде, сделав основной упор на прочистке ливневок.

Техника будет работать в местах, в которых скапливается вода.

"Все имеющиеся у города ресурсы будут использованы, однако полностью справиться с водой можно будет только после прекращения ливней", - подчеркнул Юрий Шалабаев.

Ранее сообщалось, что энергетики "Нижновэнерго" подготовились к работе в условиях надвигающейся непогоды.