Сдвоенные "Ласточки" между Нижним Новгородом и Кировом в августе
Конкурс "Общественный транспорт. Добрые истории"
Нижегородские проекты претендуют на премию Russian Traveler Awards
Воскресенский собор в Арзамасе открылся после масштабной реставрации
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
30 июля 2023 11:32  [18] Мобильный пункт работы с потребителями электроэнергии начал работу в Борском районе Нижегородской области
30 июля 2023 11:20  [52] Почти 1,5 тысячи нижегородских педагогов принимают участие в федеральном конкурсе "Флагманы образования"
30 июля 2023 10:28  [111] Сильные дожди прогнозируют в Нижегородской области 30 июля
30 июля 2023 09:30  [120] Олег Лавричев: "Военные моряки – наша гордость и сила"
30 июля 2023 09:05  [117] Глеб Никитин: "Наша земля дала стране немало людей, прекрасно проявивших себя в морском деле"
29 июля 2023 20:02  [464] Почти 100 деревьев упало в Нижнем Новгороде 29 июля из-за непогоды
29 июля 2023 19:44  [598] Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Нижний Новгород
29 июля 2023 14:16  [374] Движение трамваев временно изменили в Нижнем Новгороде из-за непогоды
29 июля 2023 14:05  [382] Тридцать бригад круглосуточно прочищают ливневки в Нижнем Новгороде
29 июля 2023 13:32  [347] Вопросы демографической политики обсудили на заседании нижегородского Регионального совета
Общество

Почти 1,5 тысячи нижегородских педагогов принимают участие в федеральном конкурсе "Флагманы образования"

30 июля 2023 11:20  [52] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Почти 1,5 тысячи нижегородских педагогов уже принимают участие в федеральном конкурсе "Флагманы образования".

Как рассказала заместитель министра образования Нижегородской области Ирина Кизилова, всего от региона уже направлено более 2,5 тыс.заявок на участие в конкурсе.

На сегодняшний день в конкурсе принимают участие 382 студента нижегородских вузов и колледжей, 1 574 педагога, 497 управленца в сфере образования, а также индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность.

Пройти регистрацию и принять участие в конкурсе можно на сайте: флагманыобразования.рф. Регистрация продлится до 15 августа.

"Уже сейчас будущие конкурсанты могут принять участие в мероприятиях образовательного марафона, который продлится до 17 сентября по трем основным направлениям: гибкие проектные компетенции, государственная образовательная политика, лидерство и наставничество. В рамках марафона проводятся открытые интерактивные лекции, тренинги и мастер-классы, семинары, форумы, научно-практические конференции", - отметила замминистра образованияи региона.

В этом сезоне конкурса региональные полуфиналы для педагогов и управленцев состоятся в октябре в каждом субъекте страны. Оцениваться будут результаты выполнения индивидуальных и командных заданий.

Финальные испытания состоятся в ноябре этого года. На площадке Мастерской управления "Сенеж" в Солнечногорске встретятся студенты, а для педагогов и управленцев финал пройдет в Президентской Академии в Москве. Победители проекта получают возможность зачисления в кадровый резерв системы образования.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Образование
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
27 июля 2023 17:00Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph