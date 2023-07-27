Почти 1,5 тысячи нижегородских педагогов принимают участие в федеральном конкурсе "Флагманы образования" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Почти 1,5 тысячи нижегородских педагогов уже принимают участие в федеральном конкурсе "Флагманы образования".

Как рассказала заместитель министра образования Нижегородской области Ирина Кизилова, всего от региона уже направлено более 2,5 тыс.заявок на участие в конкурсе.

На сегодняшний день в конкурсе принимают участие 382 студента нижегородских вузов и колледжей, 1 574 педагога, 497 управленца в сфере образования, а также индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность.

Пройти регистрацию и принять участие в конкурсе можно на сайте: флагманыобразования.рф. Регистрация продлится до 15 августа.

"Уже сейчас будущие конкурсанты могут принять участие в мероприятиях образовательного марафона, который продлится до 17 сентября по трем основным направлениям: гибкие проектные компетенции, государственная образовательная политика, лидерство и наставничество. В рамках марафона проводятся открытые интерактивные лекции, тренинги и мастер-классы, семинары, форумы, научно-практические конференции", - отметила замминистра образованияи региона.

В этом сезоне конкурса региональные полуфиналы для педагогов и управленцев состоятся в октябре в каждом субъекте страны. Оцениваться будут результаты выполнения индивидуальных и командных заданий.

Финальные испытания состоятся в ноябре этого года. На площадке Мастерской управления "Сенеж" в Солнечногорске встретятся студенты, а для педагогов и управленцев финал пройдет в Президентской Академии в Москве. Победители проекта получают возможность зачисления в кадровый резерв системы образования.