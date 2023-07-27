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Общество

Мобильный пункт работы с потребителями электроэнергии начал работу в Борском районе Нижегородской области

30 июля 2023 11:32  [2] Общество
Фото: НИА “Нижний Новгород”

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Мобильный пункт работы с потребителями электроэнергии начал работу в Борском районе Нижегородской области.

Как сообщили в филиале "Россети Центр и Приволжье" – "Нижновэнерго", в мобильном пункте жители смогут получить оперативную информацию по планируемым срокам восстановления электроснабжения, а также оставить обращение по другим вопросам, связанным с электроснабжением.

Мобильный пункт расположен по адресу: Борский район, посёлок Каликино, Центральная площадь.

Все вопросы и заявки в оперативном порядке обрабатываются специалистами филиала "Нижновэнерго". Пункт будет работать до полного восстановления электроснабжения потребителей, пострадавших от непогоды.

Энергетики призывают жителей быть внимательными и осторожными: при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае не приближаться к ним, а информировать энергокомпанию или отделение МЧС.

"Нижновэнерго" напоминает, что сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону Единого контакт-центра компании "Россети" 8-800-220-0-220 (бесплатно/круглосуточно).

 

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Теги:
Нижновэнерго
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