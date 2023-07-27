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Общество

Нижегородцев приглашают присоединиться к просмотру всероссийского видеорассказа "Код доступа: Операция "Кутузов"

30 июля 2023 12:36  [66] Общество

"Волонтёры Победы" 5 августа проведут трансляцию всероссийского видеорассказа "Код доступа: Операция "Кутузов", в рамках которой расскажут об одной из самых масштабных и кровопролитных операций войны - операции "Кутузов" по освобождению города Орла от нацистских захватчиков. Трансляция  приурочена к празднованию 80-летия освобождения города в годы Великой Отечественной войны.

Зрители смогут увидеть не только видеохронику тех лет, но и кадры художественной реконструкции, в съемках которой принимали участие поисковики, добровольцы, артисты и местные жители города Орла. В ходе видеорассказа будут показаны истории советских солдат и местных жителей, боровшихся за Родину и свободу, улицы, здания, памятные места и поля сражений, которые помнят зверства нацистов. Историческая экспертиза всех вводных была проведена специалистами Российского военно-исторического общества.

"80 лет назад советские солдаты совершили подвиг, который навсегда останется в памяти жителей Орла и Белгорода. Для трансляции были собраны уникальные архивные документы, проанализированы воспоминания очевидцев, проведена кропотливая историческая реконструкция. Мы не можем вернуться в прошлое, но присоединиться к просмотру видеорассказа и окунуться в ключевые события операции "Кутузов" по силам каждому", - сказала руководитель НРО ВОД "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина.

Трансляция видеорассказа "Код доступа: Операция "Кутузов" состоится 5 августа в 12:00 по московскому времени на игровой платформе "Волонтёров Победы". Регистрация и подробности - на сайте: урокипамяти.рф.

Все участники получат сертификат, а 10 лучших зрителей, максимально быстро и правильно ответивших на проверочные вопросы, - специальные призы.

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Теги:
Волонтеры История
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