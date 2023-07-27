Нижегородский Штаб общественной поддержки "Единой России" организует различные мастер-классы на следующей неделе

С 31 июля по 6 августа, на площадке нижегородского Штаба общественной поддержки "Единой России" пройдут различные мастер-классы и курсы. Участие в них может принять любой житель города и области. Все занятия проходят бесплатно.
31 июля
14.00 – лекция "Помощь птицам"
15.00 – открытие выставки кукол
17.00 – мастер-класс по игре на музыкальных инструментах "Галерея музыки"
1 августа
13.00 – мероприятия ко Дню ВДВ
16.00 – лекции "Смартфон не просто телефон"
2 августа
13.00 - цикл "Йогалактика": занятия по йоге
3 августа
14.00 - мастер-класс по акварели
15.00 - цикл "Доктор говорит": встреча с психологом
4 августа
14.00 – молодежный фестиваль "ХАРА – значит лето" (наб. Гребного канала)
5 августа
9.30 – ежегодный турнир по футболу "Выбери жизнь" (стадион "Северный")
Записаться можно на официальной странице Штаба общественной поддержки в социальных сетях или по телефону 8 (831) 435 13 81.
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