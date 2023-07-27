Нижегородский Штаб общественной поддержки "Единой России" организует различные мастер-классы на следующей неделе Общество

С 31 июля по 6 августа, на площадке нижегородского Штаба общественной поддержки "Единой России" пройдут различные мастер-классы и курсы. Участие в них может принять любой житель города и области. Все занятия проходят бесплатно.

31 июля

14.00 – лекция "Помощь птицам"

15.00 – открытие выставки кукол

17.00 – мастер-класс по игре на музыкальных инструментах "Галерея музыки"

1 августа

13.00 – мероприятия ко Дню ВДВ

16.00 – лекции "Смартфон не просто телефон"

2 августа

13.00 - цикл "Йогалактика": занятия по йоге

3 августа

14.00 - мастер-класс по акварели

15.00 - цикл "Доктор говорит": встреча с психологом

4 августа

14.00 – молодежный фестиваль "ХАРА – значит лето" (наб. Гребного канала)

5 августа

9.30 – ежегодный турнир по футболу "Выбери жизнь" (стадион "Северный")

Записаться можно на официальной странице Штаба общественной поддержки в социальных сетях или по телефону 8 (831) 435 13 81.