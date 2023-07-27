Нижегородцы могут представить свои экопроекты на международную экологическую премию "ЭкоМир" - 2023 Общество

Жители Нижегородской области могут принять участие в конкурсе на соискание звания лауреата Международной экологической премии "ЭкоМир" - 2023. Об этом сообщает Российская Академия естественных наук.

Международная экологическая премия "ЭкоМир" является общественной наградой за выдающиеся достижения в охране окружающей среды и обеспечении экологической безопасности, а также в иной экологической деятельности, направленной на устойчивое развитие в XXI веке.

Проведение конкурса направлено на содействие развитию экологической политики, повышению уровня экологического образования и экологической культуры населения, развитию экологической науки, распространению экологически чистых технологий, улучшению здоровья населения и сохранению биоразнообразия.

Международная экологическая премия "ЭкоМир - 2023" присуждается по 11 номинациям:

· экологическая политика и окружающая среда;

· экология, защита прав граждан на благоприятную окружающую среду, сохранение природного, исторического и культурного наследия территорий;

· экологическое образование, просвещение и культура;

· эколого-патриотическая деятельность, восстановление природно-исторического наследия, создание туристско-экскурсионных программ и проектов;

· молодежные программы, проекты в области экологии и охраны окружающей природной среды (участники-молодые люди до 35 лет включительно);

· ресурсосберегающие и экологически безопасные технологии, переработка отходов производства и потребления;

· экологически безопасные товары и продукты питания;

· экология и здоровье человека;

· сохранение биоразнообразия и природных ландшафтов;

· экологически безопасные технологии и материалы в малоэтажном строительстве, деревянном домостроении;

· ландшафтно-парковый дизайн, современные архитектурные решения и пейзажная живопись.

В качестве соискателей премии могут выступать российские и зарубежные предприятия и организации, авторские коллективы, представители органов власти, общественные деятели и лица, непосредственно инициировавшие и реализовавшие проекты, программы и акции, направленные на сохранение окружающей среды и обеспечение экологической безопасности.

Отбор участников конкурса осуществляется на основе поданных заявок и документов, подтверждающих реализацию представленных проектов, программ, акций.

Заявки принимаются на сайте конкурса до 10 ноября 2023 года.