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Общество

Выездное совещание с участием представителей "Автобана" прошло на 6 этапе трассы М-12

31 июля 2023 11:13  [75] Общество
Фото: “Автобан”

Фото: “Автобан”

Выездное совещание с участием представителей "Автобана" и ГК "Автодор" прошло на 6-м этапе скоростной автомагистрали М-12, сообщили в пресс-службе ДСК "Автобан".

Так, председатель правления "Автодора" Вячеслав Петушенко и генеральный директор "Автобана" Алексей Андреев проехали по строящейся трассе 280 км.

В ходе объезда было отмечено, что на дорожное полотно на 4-м этапе М-12 уже наносят краевую шумовую разметку. Она вызывает вибрацию подвески автомобиля и усиливает шум колес, тем самым предупреждая водителя о риске съезда на обочину.

На мосту через реку Оку, который соединил не только два региона – Владимирскую и Нижегородскую области, но и два федеральных округа – Центральный и Приволжский, идет укладка литого асфальтобетона. Готовность этого внеклассного искусственного сооружения – 90%.

В штабе строительства "Автобана" на 6 этапе М-12 прошло совещание с министром транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Владимиром Осиповым по вопросу восстановления местных дорог, которые используются для подвоза стройматериалов на М-12.

Ранее сообщалось, что почти 145 сотрудников "Автобана" работают на 5 этапе скоростной автомагистрали М-12.

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Теги:
М-12
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