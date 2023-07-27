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Летняя жара до +28° вернётся в Нижегородскую область на этой неделе

31 июля 2023 11:24  [82] Общество

Фото: Светлана Шуга

Июль не особо баловал нижегородцев жаркой погодой, а напоследок и вовсе "одарил" грозами, проливными дождями и резким похолоданием. Но вот август оправдает себя как настоящий летний месяц - и уверенно стартует с самых первых дней.

В понедельник с утра уличные градусники показывали +12..+14°, но днём прогнозируется ветреная, облачная с прояснениями погода, потеплеет до +17...+21°, осадки маловероятны. Атмосферное давление чуть ниже нормы. Ближайшей ночью при ясном небе температура составит +15...+17°.

1 августа при переменной облачности столбики термометров поднимутся уже до +26°, западный ветер не превысит 3 м/с.

2 августа и 3 августа на погоду окажет влияние слабый циклон: ожидаются локальные небольшие дожди и грозы (ну как без них в Ильин день), днём +23...+26°, ночью +17...+19°. Ветер юго-восточный. 2-3 м/с, атмосферное давление в норме.

К выходным, по заверениям синоптиков, инициатива перейдёт погожему антициклону, юго-восточные ветры которого принесут жару из Азии. Поэтому в пятницу прогнозируется +28° - и такая погода установится на весь уик-энд.

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