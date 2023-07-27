Спикер ЗСНО Евгений Люлин оценил перспективные законопроекты молодых парламентариев на форуме "iВолга" Политика

Фото: пресс-служба ЗСНО

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин принял участие в работе форума "iВолга" в Самарской области.

Как сообщили в пресс-службе нижегородского Заксобрания, участники смены "Голос молодёжи" представили спикеру регионального парламента проекты своих законодательных инициатив.

Так, участниками смены "Голос молодёжи" стали 150 представителей Молодежных парламентов регионов ПФО в возрасте от 18 до 35 лет, а также члены Молодежных парламентов Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Молодые парламентарии разделились на группы по 18-20 человек. Суть командной работы заключается в моделировании процесса законотворчества.

Участникам было необходимо разработать законодательную инициативу по одному из восьми направлений: образование, здравоохранение и социальная политика, экология, информационная политика, предпринимательство, патриотическое воспитание, трудовая занятость, а также культура, спорт и туризм.

Так, инициатива в сфере образования предусматривает создание реестра молодых ученых России, которые будут иметь право на получение льгот.

Группа, занимающаяся подготовкой законопроекта в сфере социальной политики, сделала акцент на совершенствовании мер поддержки участников СВО в части предоставления в собственность земельных участков военнослужащим и добровольцам.

В сфере экологии молодые законотворцы предлагают определить формы государственной и муниципальной поддержки экологов.

Информационная политика, по мнению участников форума, нуждается в разработке законодательного механизма защиты от негативной информации и скрытой рекламы в интернете.

Законодательная инициатива по направлению "Предпринимательство" предполагает определение правового статуса молодёжного предпринимательства и предприятий для их дальнейшей адресной поддержки.

Для популяризации здорового образа жизни молодые парламентарии предлагают расширить основания применения налогового вычета как стимулирующего фактора для занятий спортом.

Расширить географию региональных органов власти, где необходимо внедрять инструменты бережливого управления, предложили авторы инициативы по направлению "Трудовая занятость".

Кроме того, работа форума предполагает развитие у молодых парламентариев целого ряда компетенций, таких как ораторское мастерство, социальное проектирование и ведение избирательных кампаний. Также у молодёжи есть возможность для общения со спикером в рамках "Диалога на равных". Гостями таких встреч становятся политические деятели и председатели Законодательных Собраний регионов ПФО. В их числе – спикер нижегородского парламента Евгений Люлин, который также оценил законопроекты молодых парламентариев.

"Все инициативы, которые сегодня презентовали наши молодые коллеги, – это фактически уже готовые, доработанные законопроекты, отражающие реальную экономическую и социальную обстановку в стране, необходимость незамедлительно реагировать на меняющуюся действительность. Благодаря таким форумам как "iВолга" у молодых парламентариев есть возможность не только обмениваться самыми эффективными законодательными практиками, но и учиться у тех, кто имеет серьёзное влияние на принятие важнейших управленческих решений. Это отличная школа для будущих лидеров", - отметил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Постфорумную работу с участниками будет проводить Ассоциация Молодежных парламентов Приволжского федерального округа. Группы доработают законодательные инициативы на основании комментариев, полученных от экспертов Форума и его участников. В результате инициативы будут рассматриваться законодательными органами Приволжского федерального округа.

Наиболее активных авторов законодательных инициатив пригласят на заседание Ассоциации Молодежных парламентов ПФО для презентации доработанных законодательных инициатив.

Ранее Евгений Люлин принял участие во внеочередном заседании Ассоциации молодежных парламентов.