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Общество

Евгений Люлин: "Железная дорога является основой транспортной отрасли и по праву считается символом прогресса"

06 августа 2023 09:40  [55] Общество

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Днём железнодорожника.

"Уважаемые друзья! От всей души поздравляю работников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником!

Железная дорога является основой транспортной отрасли и по праву считается символом прогресса: строительство стальных магистралей всегда и везде было предвестником экономического роста.

В наше время главным условием успехов "Российских железных дорог" стали ответственность и профессионализм представителей многочисленных железнодорожных специальностей: машинистов, рабочих, строителей, ремонтников, инженеров, диспетчеров.

Горьковская магистраль по праву считается одним из лучших филиалов РЖД. Вы и ваши коллеги работаете над обновлением подвижного состава, повышением безопасности и комфорта пассажиров, эффективности и удобства перевозок - внедряете электронные сервисы и услуги.

Уверен, что вы справитесь со всеми стоящими перед вами задачами! Желаю вам успехов, здоровья, благополучия!", - сказал Евгений Люлин.

 

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Теги:
Евгений Люлин Праздники
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