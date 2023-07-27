Евгений Люлин: "Железная дорога является основой транспортной отрасли и по праву считается символом прогресса" Общество

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Днём железнодорожника.

"Уважаемые друзья! От всей души поздравляю работников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником!

Железная дорога является основой транспортной отрасли и по праву считается символом прогресса: строительство стальных магистралей всегда и везде было предвестником экономического роста.

В наше время главным условием успехов "Российских железных дорог" стали ответственность и профессионализм представителей многочисленных железнодорожных специальностей: машинистов, рабочих, строителей, ремонтников, инженеров, диспетчеров.

Горьковская магистраль по праву считается одним из лучших филиалов РЖД. Вы и ваши коллеги работаете над обновлением подвижного состава, повышением безопасности и комфорта пассажиров, эффективности и удобства перевозок - внедряете электронные сервисы и услуги.

Уверен, что вы справитесь со всеми стоящими перед вами задачами! Желаю вам успехов, здоровья, благополучия!", - сказал Евгений Люлин.