Евгений Люлин: "Добросовестная и качественная работа строителей имеет огромное значение для укрепления экономики" Общество

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Днём строителя.

"Поздравляю работников и ветеранов строительной отрасли с профессиональным праздником – Днём строителя!

Вы – настоящие профессионалы, созидатели, люди, которые пользуются заслуженным уважением в обществе. Ваша добросовестная и качественная работа имеет огромное значение для укрепления экономики.

Сегодня строительная отрасль Нижегородской области и всей России находится на подъеме. Строится рекордное количество жилья, возводятся объекты инфраструктуры, которые меняют к лучшему качество жизни людей – дороги и путепроводы, метро и спортивные объекты.

Внедряя передовые технологии, перспективные разработки и оригинальные конструкторские решения, строители развивают отрасль, участвуют в реализации приоритетных национальных проектов.

От всей души желаю вам новых трудовых успехов и достижений, здоровья и благополучия, всего самого доброго!", - сказал Евгений Люлин.