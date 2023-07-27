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Общество

Бесплатную юридическую помощь получат жители Большеболдинского округа

31 июля 2023 12:58  [84] Общество

Сотрудники Законодательного Собрания Нижегородской области 12 сентября 2023 года с 11 часов проведут бесплатные юридические консультации для жителей Большеболдинского муниципального округа.

Консультации пройдут в администрации округа в селе Большое Болдино.

В работе с жителями также примут участие сотрудники регионального аппарата Уполномоченного по правам человека и "Государственного юридического бюро по Нижегородской области".

Желающим получить бесплатную юридическую консультацию, необходимо 15 августа с 8:30 до 17 часов представить в кабинет 1 администрации Большеболдинского муниципального округа заявление об оказании бесплатной юридической помощи в виде правового консультирования.

Контактные телефоны: (83138) 2-28-39 (Четвертакова Татьяна Петровна); (831) 419-20-10, (831) 439-06-69, отдел по работе с обращениями граждан аппарата Законодательного Собрания Нижегородской области.

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Теги:
Большебодинский район Законодательное собрание Юрпомощь
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