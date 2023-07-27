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Бизнес

Нижегородский филиал "Т Плюс" модернизирует котельную поселка Волжский

31 июля 2023 13:04  [69] Бизнес
Фото: “Т плюс”

Фото: “Т плюс”

Кстовские тепловые сети Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс" установили в котельной поселка Волжский первый их двух новых котлов для системы отопления. Стоимость проекта технического перевооружения котельной, реализуемого в ходе подготовки к отопительному сезону 2023/24 гг., составляет 29,5 млн рублей (с НДС).

Котельная общей котловой мощностью 5,1 МВт обеспечивает теплом и горячей водой 16 многоквартирных домов и социальных объектов поселка. В ходе модернизации оборудование котельной заменят полностью: в ней установят два высокоэффективных котла на системе отопления и один на системе горячего водоснабжения, новые газогорелочные устройства, теплообменники, насосное оборудование, систему автоматики, охранную и пожарную сигнализацию. Объект будет автоматизирован с управлением из диспетчерской Кстовских тепловых сетей. 

"По сути в новом отопительном сезоне в поселке будет работать новая котельная, это поможет повысить надежность и качество теплоснабжения жителей Волжского в предстоящем отопительном сезоне и в последующие годы. Реализуемый проект даст и экологический эффект: использование передового котельного оборудования с высоким КПД снизит объемы сжигаемого топлива для производства тепловой энергии и соответственно сократит выбросы парниковых газов в атмосферу", – отмечает технический директор – главный инженер Кстовских тепловых сетей Александр Тихонов.

Данным проектом "Т Плюс" завершает реализацию программы модернизации котельных Кстовского муниципального округа. Ранее, в 2018-2022 году в рамках концессионного соглашения компания реконструировала и автоматизировала в округе 27 котельных.

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Теги:
Т Плюс
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