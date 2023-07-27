Нижегородцы стали победителями и призерами федерального проекта "Экософия" Общество

Фото: организаторы мероприятия

Нижегородцы стали победителями и призерами проекта "Экософия", сообщили в АНО "Россия - страна возможностей".

Финальное мероприятие проекта "Экософия" в Нижнем Новгороде объединило 116 членов первой Экосборной России из 36 регионов страны. На протяжении нескольких дней финалисты проекта участвовали в оценочных мероприятиях и деловых программах, знакомились с актуальными экологическими практиками предприятий Нижегородской области, общались с потенциальными работодателями и обменивались опытом друг с другом.

Церемонию награждения победителей проекта "Экософия" открыл генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей", ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров. Он напомнил, что проект стартовал чуть больше года назад.

"Сейчас мы видим, что решение о запуске конкурса было верным, своевременным, а главное - нужным для самих людей. Многие россияне, увлеченные экологией, мечтали встретиться со своими единомышленниками, обменяться идеями, и это стало возможным благодаря проекту "Экософия". Мы получили почти 80 тысяч заявок на участие в конкурсе из России, в том числе из новых регионов, а также из стран СНГ. Сам гранд-финал показал востребованность проекта и заинтересованность государства и бизнеса в специалистах, формирующих экологическую повестку: здесь прошел единый день собеседований для соискателей и работодателей в сфере устойчивого развития – "Экокадроворот", где мы собрали 30 вакансий от 11 работодателей разного уровня. Партнеры "Экокадроворота" провели 92 собеседования для участников гранд-финала и отобрали для прохождения дальнейших этапов 23 кандидата. В рамках гранд-финала проекта "Экософия" состоялась первая в России масштабная экобиржа деловых контактов "Экософия объединяет", задачей которой стало создание площадки для выстраивания новых взаимовыгодных связей между предпринимателями в области устойчивого развития. В рамках экобиржи были заключены соглашения на сумму 76 млн рублей. Проект "Экософия" выходит и на международный уровень. На полях гранд-финала прошла экспертная сессия Международного форума устойчивого развития "СО.ЗНАНИЕ" "ШОС и БРИКС – страны-единомышленники. Работаем вместе". Это еще раз показывает, что для сотрудничества в сфере устойчивого развития нет границ. Поздравляю всех с окончанием первого сезона проекта "Экософия". Мы показали и доказали, что экологическая культура России – в надежный руках", – отметил Алексей Комиссаров.

От Нижегородской области в число победителей проекта "Экософия" президентской платформы "Россия – страна возможностей" и ЭкоЛидеров вошел Василий Яицкий – организатор экологических акций в регионах РФ. Василий Яицкий участвовал в номинации "Экомероприятия". Он организатор экологической акции "Киноэкология" в регионах РФ в рамках культурно-гуманитарного проекта "О будущем" и его флагмана – "Киноуроки в школах России и мира". Также он выступил инициатором проекта по очистке малой реки Старки в рамках развития нижегородского сообщества Лидеров России "Лига роста" в 2022 году.

"Я победитель конкурса управленцев "Лидеры России" – флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей". Давно следил за проектом "Экософия" мне близки ценности экологичного образа жизни, которым я следую. У меня есть несколько экологических проектов – финалистов "Лиги Роста". В проекте мне интересны качества людей: компетентность и заряженность. Интересно было понять, как строится работа проекта, позаниматься скаутингом. Экопривычки, которые пропагандируются на платформе, на самом деле, очень полезны", – поделился Василий Яицкий.

Призером проекта "Экософия" президентской платформы "Россия – страна возможностей" из Нижнего Новгорода стал Алексей Гроза – один из создателей первого природного парка Нижегородской области "Воскресенское Поветлужье". Алексей Гроза выступал в номинации "Экотерритории". Призер надеется, что проект создания природного парка будет успешно реализован, а также стремится повысить ценность заповедных территорий и продвигать их с целью повышения уровня экологической культуры населения нашей страны.

"Экософия" вдохновляет меня на проекты, которыми в целом я занимаюсь уже более 26 лет – развитие экологической культуры в детях и взрослых. Здесь формируется сообщество людей, созвучных по ценностям, стремящихся изменить себя и сделать мир немного лучше. Проект многому меня научил: доверять чувствам, доверять людям, формировать сообщество, отдаваться потоку, который течет в рамках "Экософии", – поделился Алексей Гроза.

В рамках гранд-финала члены Экосборной России посетили ряд крупных промышленных предприятий Нижегородской области, которые реализуют экологические проекты, в том числе для минимизации ущерба окружающей среде от собственных производств. Финалисты смогли не только посмотреть на предприятия изнутри, но и узнать, какие экологические идеи востребованы в промышленности, наладить контакты и предложить свои проекты для сотрудничества. Экоисты посетили архитектурно-этнографический музей-заповедник "Щелоковский хутор", одно из ведущих нефтеперерабатывающих предприятий России "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстове, завод по переработке ПЭТ-тары во вторичное полимерное сырье на территории одного из предприятий компании "Реал Инвест" и стратегический альянс одного из ведущих мировых экспертов в области теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, управления отходами Veolia и Нижегородской "МАГ Груп" – "Веолия МАГ". В рамках эколого-промышленных экспедиций финалисты изучили экологические инициативы крупных промышленных предприятий и проанализировали их опыт.

"Приветствую участников проекта "Экософия". Могу признаться честно, здесь я впервые. Очень рад видеть так много молодежи и новых идей. Надеюсь, что старт, который был дан на этом проекте, поможет развитию инициатив, родившихся здесь, на нижегородской земле. Хочу поздравить всех с завершением проекта "Экософия" президентской платформы "Россия – страна возможностей". От лица правительства Нижегородской области приглашаю вас вернуться к нам еще не раз. Желаю вам быть активными! Участвуйте в конкурсах и будьте первыми. Благодаря вам и вашей энергии мы будем развиваться", – обратился к участникам гранд-финала заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Чечерин.

Министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров поздравил финалистов, отметил насыщенность образовательной и деловой программы и пожелал экоистам удачи в общей важной работе.

Гранд-финал проекта "Экософия" проводился при поддержке правительства Нижегородской области. Соорганизаторами выступили Корпоративный университет Правительства Нижегородской области и Экологическая палата России.