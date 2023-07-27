Театральный фестиваль "Специфик" пройдет в Нижнем Новгороде в августе Культура и отдых

Театральный фестиваль "Специфик" (18+) пройдет в Нижнем Новгороде в два этапа - 4-6 августа и 11-13 августа. Об этом сообщает Центр театрального мастерства (ЦТМ).

Согласно информации, в программе первых театральных выходных будут представлены спектакли в разных городских пространствах и форматах: на стадионе "Водник", по маршруту трамвая №2, на острове у Стрелки и других.

Программа фестиваля разделена на три смысловые части: "Текст в городе", "Эксперимент" и "Город как арт-пространство".

В рамках первого блока - "Текст в городе" - в течение первого уикенда зрители увидят следующие спектакли:

4-6 августа в 21:00 - спектакль-хэдлайнер "Сад" (по мотивам пьесы "Вишневый сад" А.П. Чехова), реж. Филипп Гуревич — стадион "Водник";

4 августа в 20:30, 5 и6 августа в 20:00 и 21:30 - "В Москву" (по мотивам пьесы "Три сестры" А.П. Чехова), реж. Денис Парамонов — трамвай №2;

4 августа в 19:00, 5 и6 августа в 16:00 и 19:00- "Река" (по мотивам реалистичной повести "Река Потудань" Андрея Платонова), реж. Кирилл Заборихин — остров у Стрелки;

7 августа в 20:00 на Стрелке в рамках фестиваля пройдет специальный показ трехактного перформанса "Три закона Ньютона" от лаборатории физического театра "Монолог лаб" от режиссеров Игоря Шаройко, Марины Херолянц, Александра Горчилина и продюсера Инны Ганс.

Также стали известны подробности экспериментального блока фестиваля, посвященного Нижнему глазами жителей. Отбор в его опен-колле прошли художники и перформеры Евгений Цапаев, Алиса Шмидт и Елизавета Матвеева, Алёна Орлова и Анастасия Волкова, которые создадут работы вместе с приглашенными кураторами из казанского театра "Акт" специально для фестиваля.

В третьем блоке фестиваля его куратор, искусствовед Майя Ковальски и приглашенный режиссер Полина Кардымон создадут театральные инсталляции в сотрудничестве с местным креативным сообществом.

Например, направление "Звук" с помощью саунд-дизайна и документальных материалов погрузит зрителей в атмосферу загадочных событий Нижнего Новгорода. Направление "Гастрономия" будет осмыслять рацион заводских рабочих начала 20 века судостроительного завода Колчина – Курбатова "Красная слобода". В направлении "Стрит-арт" объединение художников "Кулек" создаст волшебный мир в исторической части города.

Подробная программа фестиваля на сайте ЦТМ :https://ctm-nn.ru/специфик/.

Генеральный продюсер фестиваля -Евгений Пыхтин, проект поддержан грантом "Команды креативных практик" от АНО "Центр 800".

Вход на фестиваль по билетам и регистрациям.