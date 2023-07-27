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Экономика

Предприятия АПК региона с лучшими племенными животными наградили на аграрной выставке "День поля" в Нижегородской области

31 июля 2023 15:57  [72] Экономика
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Итоги конкурса-выводка племенных животных подвели в рамках аграрной выставки "День поля" в Кстовском районе Нижегородской области. Об этом сообщили в Минсельхозе региона.

Животных из 25 нижегородских сельхозорганизаций оценивал по племенным и продуктивным качествам независимым эксперт международного уровня.

"Конкурс дает возможность нашим хозяйствам обменяться опытом, а также презентовать свои селекционные достижения экспертам животноводческой отрасли и получить оценку. Конкурс показал, что в нашем регионе достигнуты значительные успехи в племенной работе, а это основа продуктивного животноводства", - отметил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.

По итогам конкурса в группе коров голштинской породы места распределились следующим образом:

- I место присуждено ООО "СПК "Ждановский" (Кстовский муниципальный округ); 

- II место – племзаводу "Пушкинское" (Большеболдинский муниципальный округ);

- III место – АО "Ильино-Заборское" (городской округ Семеновский).

В группе коров бурой швицкой породы:

- I место занял племзавод "Большемурашкинский" (Большемурашкинский муниципальный округ);

- II место – ОАО "Плодопитомник" (Лысковский муниципальный округ);

- III место – АО "Семьянское" (Воротынский муниципальный округ).

В рамках конкурса также был определен лучший выводящий среди специалистов организаций, которые демонстрировали животных на манеже. Им стал Денис Баринов из АО "Семьянское".

Победители награждены дипломами и кубками министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области и денежными премиями.

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Теги:
АПК Кстовский район
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