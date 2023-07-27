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Общество

Цифровой рентгенодиагностический комплекс поступил в больницу №30 Московского района по нацпроекту

31 июля 2023 16:44  [77] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Новый цифровой рентгенодиагностический комплекс поставили в поликлинику городской больницы №30 Московского района Нижнего Новгорода.

По информации Минздрава региона, оборудование стоимостью более 7,3 млн рублей приобретено рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта "Здравоохранение".

Главный врач медучреждения Иван Романов рассказал, что техника будет работать в поликлинике №2, которая находится на ул. Шаляпина. Первые пациенты уже прошли обследования с использованием нового аппарата.

"Новая рентгеновская система – это компактное многофункциональное решение в рентгенологии с высоким качеством изображения и пониженной дозой облучения. Большой выбор анатомических программ помогает нашим специалистам автоматизировать процесс подбора параметров в процессе обследования различных участков тела. Благодаря этой закупке мы повысим качество проводимых исследований в общей радиологии, травматологии и ортопедии", – сказал Иван Романов.

Главный врач подчеркнул, что поставке нового оборудования предшествовали специализированные ремонтные работы. В 2023 году медучреждение получило 8,6 млн рублей для проведения капитального ремонта рентгенологического кабинета и замены инженерных коммуникаций.

"Ремонт был направлен на то, чтобы помещение соответствовало современным технологическим требованиям. Все строительные и отделочные работы были успешно завершены", – пояснил он.

Ранее сообщалось, что капремонт завершился в поликлинике на улице Энгельса в Балахне.

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Теги:
Здравоохранение Московский район
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