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Бизнес

Производителей и продавцов табака будут сажать в тюрьму при отсутствии лицензии

31 июля 2023 17:36  [55] Бизнес

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области, архив

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который устанавливает уголовную ответствовать за производство и продажу табака и табачной продукции без соответствующей лицензии. Нарушителем грозит до пяти лет тюрьмы.

Законом вносятся поправки в статью 171.3 УК РФ, которая предусматривает наказание за незаконное производство и оборот спиртосодержащей продукции.

Теперь за производство, закупку, поставку, хранение табачной, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства без лицензии предусмотрен штраф от 500 тысяч до 1 млн рублей, принудительные работы до 3 лет или тюремное заключение сроком до 3 лет.

Если эти преступления будут совершены в крупном размере (от 1 млн рублей) или организованной группой, наказание будет заключаться в виде штрафа от 3 до 4 млн рублей рублей, принудительных работ до 5 лет или в лишении свободы на этот же срок.

Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, вступит в силу 1 апреля 2024 года, сообщает телеканал "360".

Напомним, что с 1 марта повышены акцизы на сигареты и жидкости для вейпов. Так, налог на сигареты составит не менее 3536 рублей за тысячу штук, на один килограмм табака — 8669 рублей. На жидкости для электронной сигареты — 20 рублей за один миллилитр.

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Теги:
Законодательство лицензии Уголовное дело
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