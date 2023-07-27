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Экономика

Исследование для определения индекса готовности отечественных организаций к внедрению искусственного интеллекта стартует в России

31 июля 2023 17:46  [32] Экономика
Фото: НИА “Нижний Новгород”

Фото: НИА “Нижний Новгород”

При поддержке федерального правительства в России стартовало исследование для определения индекса готовности отечественных организаций к внедрению искусственного интеллекта. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на аппарат заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

Согласно информации, текущее исследование проводится в соответствии с поручениями президента России, которые были даны по итогам прошлогодней конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".

Напомним, что данный индекс рассчитывается ежегодно, начиная с 2021 года.

"Отечественный рынок ИИ-решений динамично развивается: в прошлом году он увеличился на 18 процентов и достиг почти 650 миллиардов рублей. Необходимо сохранить заданный темп и повысить показатели отраслевого внедрения технологий. Проводимое исследование охватывает организации всех 89 субъектов страны, позволяет получить от них обратную связь для формирования перечня государственных мер по устранению существующих барьеров и созданию условий для внедрения ИИ-решений", – подчеркнул Дмитрий Чернышенко. 

Индекс готовности отраслей к внедрению искусственного интеллекта будет рассчитываться по 8 прикладным направлениям. Заместитель министра экономического развития РФ Максим Колесников отметил, что в прошлом году индекс готовности приоритетных отраслей к внедрению искусственного интеллекта продемонстрировал готовность российской экономики к внедрению основных направлений развития ИИ.

Результаты в агрегированном виде будут размещены на Национальном портале в сфере искусственного интеллекта: https://ai.gov.ru. Представители отраслевых организаций могут принять участие в исследовании, перейдя по ссылке: https://aibe.wciom.ru.

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