Почти 100 детей из ДНР стали участниками "Университетских смен" в Мининском университете Общество

Фото: Мининский университет

В Мининском университете закончилась 1 смена Всероссийского проекта "Университетские смены".

Как сообщили в пресс-службе нижегородского вуза, почти 100 детей и 9 учителей из Донецкой Народной Республики получили возможность не только комфортно отдохнуть, но и узнать больше про Нижний Новгород и Нижегородскую область, а также поучаствовать в образовательных программах, спортивных и развлекательных мероприятиях.

"К нам на "Университетские смены" приехали действительно замечательные ребята. Все они победители патриотических конкурсов, участники научных фестивалей, активисты детских и молодежных движений. А еще - просто дети, которым уже многое пришлось пережить. Так, в первые дни один из подростков обозначил три пункта, которые ему понравились в этом проекте. И первый: "Здесь не стреляют!". Считаю, что наша общая задача - сделать жизнь этих детей лучше. Поэтому в рамках программы мы проводили и мероприятия, направленные на раннюю профориентацию, показали все возможности Мининского и пригласили поступать к нам в вуз. Так что ждем и готовы во всем помогать", - отметил ректор Мининского университета Виктор Сдобняков.

Преподаватели Мининского университета провели образовательные мастер-классы в Технопарке универсальных педагогических компетенций, а студенты-активисты организовали творческие и спортивные мероприятия. Ребята побывали в мультимедийном парке "Россия – моя история", парке научных развлечений "Галилео", "Городе мастеров", зоопарке "Лимпопо" и Нижегородском дельфинарии, покатались на коньках в физкультурно-оздоровительном комплексе "Александр Невский". Один день со школьниками в рамках "Университетских смен" провели специалисты региональной организации Российского движения детей и молодежи, а специалисты молодежного центра "Высота" подготовили для участников интерактивную программу.

"Спасибо организаторам за неповторимые впечатления. Я уверена, что память об этой поездке останется у детей надолго. Просто нет сомнений в том, что полученное вдохновение, опыт и знания дадут многим необходимый толчок в будущем. Спасибо за внимание к каждому и организации самого уникального досуга, который ещё не скоро наши дети могут повторить дома!", - поблагодарила Мининский Наталья Денисова, мама одного из участников "Университетских смен".

Ранее сообщалось, что Мининский университет открыл 30 инженерных классов в школах Нижнего Новгорода.