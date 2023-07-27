Сдвоенные "Ласточки" между Нижним Новгородом и Кировом в августе
Перечень услуг по "Карте Победы" будет расширен
Нижний Новгород и Браззавиль стали городами-побратимами
Конкурс "Общественный транспорт. Добрые истории"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Бизнес
31 июля 2023 18:27  [96] Нижегородские предприятия приглашают присоединиться к акселерационной программе "Экспортный форсаж - 2023"
31 июля 2023 17:36  [107] Производителей и продавцов табака будут сажать в тюрьму при отсутствии лицензии
31 июля 2023 13:04  [175] Нижегородский филиал "Т Плюс" модернизирует котельную поселка Волжский
28 июля 2023 14:04  [512] Онлайн-сервис по подбору счетчиков газа стал доступен на сайте АПЗ
28 июля 2023 12:58  [561] Земельные участки под шесть инвестпроектов на 389 млн рублей выделили в Нижегородской области
28 июля 2023 11:56  [541] "ТНС энерго НН" опубликовал антирейтинг нижегородских управляющих компаний
28 июля 2023 11:00  [534] МегаФон автоматизировал мониторинг системы водоснабжения в Геленджике
26 июля 2023 12:53  [445] Чистая прибыль "Росгосстраха" в первом полугодии составила 2,2 млрд рублей
26 июля 2023 12:28  [469] Корпорация МСП подготовила "Календарь предпринимателя" с датами отчетов и уплаты сборов в августе
25 июля 2023 13:28  [467] ЛУКОЙЛ в топ-рейтингах
Бизнес

Нижегородские предприятия приглашают присоединиться к акселерационной программе "Экспортный форсаж - 2023"

31 июля 2023 18:27  [96] Бизнес
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские предприниматели приглашаются для участия в акселерационной программе "Экспортный форсаж - 2023", которая реализуется центром поддержки экспорта Нижегородской области в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Подробнее о программе предпринимателям расскажут в ходе установочной встречи 17 августа 2023 года.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, принять участие в программе могут субъекты МСП, заинтересованные в реализации своей продукции на зарубежных рынках.

"Зачастую небольшие компании, планирующие начать экспортную деятельность, сталкиваются с рядом сложностей, например, отсутствием каналов продвижения продукции или недостаточным опытом в составлении коммерческих предложений для иностранных клиентов. Решить эти и другие вопросы позволит программа "Экспортный форсаж" нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Региональный центр поддержки экспорта сформирует для предприятий-участников проектные команды и проведет обучение по работе с зарубежными компаниями, а также поможет подписать первые международные контракты", – рассказал министр.

Программа состоит из шести модулей, которые пройдут в очном формате до конца года. За время проекта компании определят рынки сбыта, разработают план действий для повышения конкурентоспособности коммерческих предложений, а также проведут анализ потенциальных рисков. В финале программы организации получат готовые проекты для выхода на зарубежные рынки.

Кроме того, после прохождения полного цикла обучения участники смогут воспользоваться комплексом услуг по информационно-консультационной поддержке.

Программа реализуется в Нижегородской области с 2021 года. В прошлом году ее участниками стали 12 компаний-экспортеров.

Первое мероприятие программы состоится 17 августа в 11.00 в региональном центре поддержки экспорта по адресу ул. Академика Сахарова, 4 (офис 527). На встрече потенциальные участники программы смогут ознакомиться с условиями прохождения обучения, а также получить консультацию по другим мерам поддержки для экспортеров.

Участие бесплатное, для регистрации необходимо до 14 августа 2023 года оставить заявку на портале "Мой бизнес" по ссылке либо по номеру телефона: +7 (831) 435-18-48.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес" (мойбизнес52.рф), открытом в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". На базе центра работает горячая линия "Мой бизнес", где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (ежедневно с 9.00 до 18.00, звонок бесплатный).

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Предприниматели
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
27 июля 2023 17:00Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph