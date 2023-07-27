Нижегородские предприятия приглашают присоединиться к акселерационной программе "Экспортный форсаж - 2023" Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские предприниматели приглашаются для участия в акселерационной программе "Экспортный форсаж - 2023", которая реализуется центром поддержки экспорта Нижегородской области в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Подробнее о программе предпринимателям расскажут в ходе установочной встречи 17 августа 2023 года.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, принять участие в программе могут субъекты МСП, заинтересованные в реализации своей продукции на зарубежных рынках.

"Зачастую небольшие компании, планирующие начать экспортную деятельность, сталкиваются с рядом сложностей, например, отсутствием каналов продвижения продукции или недостаточным опытом в составлении коммерческих предложений для иностранных клиентов. Решить эти и другие вопросы позволит программа "Экспортный форсаж" нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Региональный центр поддержки экспорта сформирует для предприятий-участников проектные команды и проведет обучение по работе с зарубежными компаниями, а также поможет подписать первые международные контракты", – рассказал министр.

Программа состоит из шести модулей, которые пройдут в очном формате до конца года. За время проекта компании определят рынки сбыта, разработают план действий для повышения конкурентоспособности коммерческих предложений, а также проведут анализ потенциальных рисков. В финале программы организации получат готовые проекты для выхода на зарубежные рынки.

Кроме того, после прохождения полного цикла обучения участники смогут воспользоваться комплексом услуг по информационно-консультационной поддержке.

Программа реализуется в Нижегородской области с 2021 года. В прошлом году ее участниками стали 12 компаний-экспортеров.

Первое мероприятие программы состоится 17 августа в 11.00 в региональном центре поддержки экспорта по адресу ул. Академика Сахарова, 4 (офис 527). На встрече потенциальные участники программы смогут ознакомиться с условиями прохождения обучения, а также получить консультацию по другим мерам поддержки для экспортеров.

Участие бесплатное, для регистрации необходимо до 14 августа 2023 года оставить заявку на портале "Мой бизнес" по ссылке либо по номеру телефона: +7 (831) 435-18-48.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес" (мойбизнес52.рф), открытом в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". На базе центра работает горячая линия "Мой бизнес", где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (ежедневно с 9.00 до 18.00, звонок бесплатный).