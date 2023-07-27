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Общество

Свет и ГВС точечно отключат в пяти районах Нижнего Новгорода 1 августа

01 августа 2023 09:23  [153] Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 1 августа в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Советском районе с 9:00 до 17:00 будет отключено электричество в многоквартирных домах на ул. Адмирала Васюнина, 3, 1/1.

В Приокском районе с 8:00 до 12:00 света не будет в жилых домах по ул. Столетова, 2, 4, 6.

В Нижегородском районе отключение электроэнергии будет производиться с 9:00 до 17:00 в жилых домах и административных зданиях на ул. Алексеевской, 41, 43, 45, 47, 49, 49а; ул. Звездинка, 38, 40; в Холодном переулке, 16, 18, 18а.

В Сормовском районе с 9:00 до 13:00 без горячей воды останутся жильцы домов на Сормовском шоссе,15а, ул. Чаадаева, 6, 8, 39.

Как сообщили в Нижегородском РЭС, на кратковременный период - с 10:00 до 11:00 - будет полностью обесточен ряд улиц: Заболотная, Землячки, Кленовая, Клинкерная, Красная, Красногорская, Метро, Минеральная, Планетная, Ползунова, Рябиновая, Светлая, Стекольная, Трансформаторная, Ужгородская, Якова Шишкина, Ясная.

В Ленинском районе с 10:00 до 17:00 света не будет по адресам: ул. Кировская, 48, 52-77; ул. Кружковская, 51; ул. Снежная, 22-50 (чет.), 20/1, 20/48.

Кроме того, с 10:00 до 16:00 в многоквартирный доме на пл. Комсомольская, 10/3 будет отключена горячая вода.

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Теги:
Городское хозяйство ЖКХ Электроэнергия
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