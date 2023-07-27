Более 3,2 тысяч заявлений о пропавших без вести поступило в нижегородскую полицию в первом полугодии 2023 года

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Врио начальника 8-го отдела УУР ГУ МВД России по Нижегородской области Михаил Беляев рассказал о статистике по розыску пропавших без вести и подозреваемых в преступлениях за шесть месяцев 2023 года.
Так, в первом полугодии нижегородская полиция разыскивала 834 скрывающихся подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. Из них 318 злоумышленников были найдены по горячим следам.
Сейчас ведется розыск 518 преступников и 746 пропавших граждан, в том числе объявленных в федеральный розыск.
За первые шесть месяцев в нижегородскую полицию поступило 3262 заявления о розыске без вести пропавших граждан. В течение десяти дней были найдены 3155 из них.
Михаил Беляев отметил, что ежедневно люди теряются в лесу. Так, с начала ягодно-грибного сезона поступило 135 заявок в отношении 163 заблудившихся в лесах.
Напомним, в 2022 году нижегородские полицейские разыскали 7526 пропавших без вести.
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