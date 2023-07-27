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Общество

Плановые испытания в рамках подготовки к отопительному сезону завершены на 1,5 тыс. км сетей нижегородского "Теплоэнерго"

01 августа 2023 11:04  [98] Общество
Фото: АО “Теплоэнерго”

Фото: АО “Теплоэнерго”

Нижегородское АО "Теплоэнерго" продолжает подготовку к предстоящему отопительному периоду 2023-2024 годов. На конец июля более 1500 км сетей из 1722 прошли плановые испытания на плотность и прочность, включая сети от крупнейших источников – Нагорной теплоцентрали и Сормовской ТЭЦ. 

Профилактический ремонт прошли 70 из 114 котельных АО "Теплоэнерго" и 128 центральных тепловых пунктов из 142. Кроме того, четверть теплоэнергетических объектов предприятия уже получили паспорта готовности к предстоящему отопительному периоду. Регламентные работы на всех трех насосных станциях предприятия проведены еще в начале лета.

Сети и теплоэнергетические объекты предприятия планируется полностью подготовить к осенне-зимнему периоду к 15 сентября.

Вместе с тем, продолжается и перекладка сетей в рамках ремонтной кампании по программам текущего и капитального ремонта, а также инвестиционной программе. В работах задействованы и собственные ремонтные бригады, и подрядные организации. Уже выполнена замена 43,3 км трубопроводов – это почти 40% от запланированного объема ремонтной кампании АО "Теплоэнерго" 2023 года.

Напомним, АО "Теплоэнерго" традиционно продолжит обновление сетей и после старта отопительного периода – без ограничения подачи теплоносителя жителям и организациям. Будут задействованы отработанные системы подачи тепла, которые позволяют перераспределять нагрузку с помощью резервных схем подачи теплоносителя. 

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Теги:
Теплоэнерго
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