Нижегородские детсады - в топ-100 лучших в России
Воскресенский собор в Арзамасе открылся после масштабной реставрации
Перенос разворотной площадки автобусов Т-24 и Т-65
Конкурс "Общественный транспорт. Добрые истории"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Бизнес
01 августа 2023 11:18  [110] ПАО "ЛУКОЙЛ" в Нижегородской области продолжает приём заявок на конкурс социальных и культурных проектов
01 августа 2023 09:54  [125] Импортозамещающие присадки для антифризов будет производить новый резидент ОЭЗ "Кулибин"
31 июля 2023 18:27  [307] Нижегородские предприятия приглашают присоединиться к акселерационной программе "Экспортный форсаж - 2023"
31 июля 2023 17:36  [265] Производителей и продавцов табака будут сажать в тюрьму при отсутствии лицензии
31 июля 2023 13:04  [279] Нижегородский филиал "Т Плюс" модернизирует котельную поселка Волжский
28 июля 2023 14:04  [546] Онлайн-сервис по подбору счетчиков газа стал доступен на сайте АПЗ
28 июля 2023 12:58  [597] Земельные участки под шесть инвестпроектов на 389 млн рублей выделили в Нижегородской области
28 июля 2023 11:56  [570] "ТНС энерго НН" опубликовал антирейтинг нижегородских управляющих компаний
28 июля 2023 11:00  [565] МегаФон автоматизировал мониторинг системы водоснабжения в Геленджике
26 июля 2023 12:53  [466] Чистая прибыль "Росгосстраха" в первом полугодии составила 2,2 млрд рублей
Бизнес

ПАО "ЛУКОЙЛ" в Нижегородской области продолжает приём заявок на конкурс социальных и культурных проектов

01 августа 2023 11:18  [110] Бизнес

В Нижегородской области 1 июля 2023 года был объявлен старт юбилейного XV Конкурса социальных и культурных проектов ПАО "ЛУКОЙЛ" на территории Нижегородской области. 

Цель Конкурса - поддержка проектов и инициатив местных сообществ в решении актуальных проблем территорий, создание условий для увеличения числа активных граждан и организаций, способных реализовать яркие социальные идеи в своем регионе, а также повышение эффективности благотворительной помощи. 

В этом году помимо традиционных номинаций "Духовность и культура", "Экология", "Спорт", Конкурс включает специальную номинацию "65 лет на благо России", которая приурочена к 65-летию ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" и направлена на поддержку проектов по созданию современного, более комфортного городского пространства для жителей Кстова и гостей города. 

Напоминаем, что заявки от некоммерческих негосударственных организаций, государственных, муниципальных бюджетных учреждений, а также органов местного самоуправления принимаются в срок до 30 сентября 2023 года (включительно) по адресу: 607650, Нижегородская область, район Кстовский, город Кстово, шоссе Центральное (Промышленный район), дом 9. 

Оргкоординатор Конкурса в Нижегородском регионе - Центр общественных связей ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" (электронная почта: pr-nnos@lukoil.com, телефон: (83145) 5-50-58).

С Положением информацией о Конкурсе можно ознакомиться на сайте ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" в разделе "Ответственность".

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ЛУКОЙЛ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
27 июля 2023 17:00Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph