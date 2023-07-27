ПАО "ЛУКОЙЛ" в Нижегородской области продолжает приём заявок на конкурс социальных и культурных проектов Бизнес

В Нижегородской области 1 июля 2023 года был объявлен старт юбилейного XV Конкурса социальных и культурных проектов ПАО "ЛУКОЙЛ" на территории Нижегородской области.

Цель Конкурса - поддержка проектов и инициатив местных сообществ в решении актуальных проблем территорий, создание условий для увеличения числа активных граждан и организаций, способных реализовать яркие социальные идеи в своем регионе, а также повышение эффективности благотворительной помощи.

В этом году помимо традиционных номинаций "Духовность и культура", "Экология", "Спорт", Конкурс включает специальную номинацию "65 лет на благо России", которая приурочена к 65-летию ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" и направлена на поддержку проектов по созданию современного, более комфортного городского пространства для жителей Кстова и гостей города.

Напоминаем, что заявки от некоммерческих негосударственных организаций, государственных, муниципальных бюджетных учреждений, а также органов местного самоуправления принимаются в срок до 30 сентября 2023 года (включительно) по адресу: 607650, Нижегородская область, район Кстовский, город Кстово, шоссе Центральное (Промышленный район), дом 9.

Оргкоординатор Конкурса в Нижегородском регионе - Центр общественных связей ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" (электронная почта: pr-nnos@lukoil.com, телефон: (83145) 5-50-58).

С Положением информацией о Конкурсе можно ознакомиться на сайте ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" в разделе "Ответственность".