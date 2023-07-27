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Общество

Временные ограничения введены на федеральных трассах в Нижегородской области в связи с ремонтом

01 августа 2023 11:25  [99] Общество

Фото: ФКУ "Упрдор Москва – Нижний Новгород"

На федеральных трассах в Нижегородской области действуют временные ограничения. Они связаны с проведением ремонтных работ, в ходе которых к нормативному состоянию приводится дорожное покрытие и инфраструктура. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ "Упрдор Москва — Нижний Новгород".

Трасса М-7 "Волга"

В Володарском районе плановый ремонт проводится на участке с 347 по 365 км, под Дзержинском проводятся работы по устройству слоёв износа на участке с 365 по 377 км, на обходе Нижнего Новгорода - с 399 по 404 км и с 405 по 409 км также ремонтируется изношенный асфальт, на мосту через Оку (413-414 км) проводится плановый ремонт.

На данных участках ремонт проводится отрезками по 1 км, максимальная скорость движения ограничена 50 км/ч.

На путепроводе, расположенном на обходе Нижнего Новгорода (429 км), ведутся планово-предупредительные работы. С июня до октября 2023 года движение по сооружению будет ограничено. Возможно сужение проезжей части, максимальная скорость – 40 км/ч.

В Кстовском районе идёт ремонт участка с 447 по 465 км - от Ветчака до поворота на Лавровку. Работы будут проводиться до 30 сентября, в ночное время. В местах проведения ремонта движение организовано по двум полосам (по одной в каждую сторону), максимальная скорость вне населённых пунктов - 50 км/ч, в населённых пунктах - 40 км/ч. В настоящее время на отрезке с 460 по 465 км производится фрезерование и устройство покрытия в ночное время и в утренние часы с 2:00 до 12:00 с технологическими перерывами для пропуска максимального количества транспорта. На отдельных отрезках будет организовано реверсивное движение.

На территории Кстовского и Лысковского районов на участке с 473 по 490 км и с 552 по 558 км ремонт будет вестись до 15 ноября. Максимальная скорость вне населённых пунктов - 50 км/ч, в населённых пунктах - 40 км/ч. км Сейчас на участке с 479 по 481 км производится устройство покрытия, укрепление обочин. С 7:00 до 20:00 действует реверс.

В Воротынском районе по 15 ноября на участке с 552 по 558 км действуют ограничения в связи с проведением ремонта: сужение проезжей части, реверс, ограничение скорости.

Трасса Р-158 Нижний Новгород - Саратов

В Дальнеконстантиновском районе на участке с 40 по 52 км ведётся капитальный ремонт с расширением дороги, который продлится до 31 октября 2024 года. На участке действуют ограничения, максимальная скорость - 50 км/ч.

В Починковском районе на трёх отрезках: с 193 по 218 км, с 231 по 238 км, с 243 по 249 км - проводится плановый ремонт. Работы запланированы до 30 ноября 2023 года. Максимальная скорость вне населённых пунктов - 50 км/ч, в населённых пунктах - 40 км/ч. В настоящее время на участке с 193 по 197 км ведётся фрезерование и устройство покрытия. Локально возможен реверс.

Трасса Р-177 "Поветлужье"

На 123 км в Воскресенском районе запланирован ремонт моста через Зимару. Проезд организован по одной полосе, максимальная разрешённая скорость – 20 км/ч. По мосту запрещено движение транспортных средств общей массой свыше 20 тонн и нагрузкой на ось 8 тонн. В настоящее время разрабатывается проектная документация на проведение работ. Объезд возможен по маршруту: Боковая – Красные баки – Ядрово - Воздвиженское – Воскресенское.

На участке с 146 по 186 км проводится плановый ремонт. Максимальная скорость вне населённых пунктов - 50 км/ч, в населённых пунктах - 40 км/ч. Сейчас на отрезках 146 -152 км и 172-178 км ведётся фрезерование и устройство покрытия, в связи с чем проезжая часть сужена, на отдельных отрезках действует реверс.

На 165 км трассы ведутся работы по ремонту моста через Черемиску. До октября 2023 года движение по сооружению будет ограничено: сужение проезжей части, возможен реверс. Максимальная скорость – 40 км/ч.

Актуальная карта ремонтных работ на автодорогах c 31 июля по 6 августа размещена по ссылке.

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Теги:
Дороги М-7 Р-158
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