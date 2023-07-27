Космонавт-испытатель Сергей Ревин встретился с нижегородскими школьниками в центре "Вега" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В образовательном центре "Вега" школьники Нижегородской области встретились с Героем России, космонавтом-испытателем Сергеем Ревиным.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, космонавт рассказал ребятам о работе астронавтов всего мира в космосе, об изучении космического пространства.

Также Сергей Ревин поделился своим опытом полета в космос на корабле "Союз ТМА-04М" в мае-сентябре 2012 года.

Юные нижегородцы интересовались у космонавта, какие эмоции он испытывал в полете и что можно было увидеть из иллюминатора.

"Меня очень впечатлила эта встреча, я раньше никогда не видела настоящих космонавтов. Невероятно здорово познакомиться с таким человеком, узнать его историю. Оказывается, нужно приложить немало усилий для того, чтобы войти в историю космоса! Нам рассказали, как проходит обычный день космонавта, как космонавты спят, едят, какие у них развлечения и многое другое. Но больше всего меня впечатлили снимки, которые показал Сергей Николаевич. Красота космоса завораживает. Я бы хотела углубиться в научные исследования этой захватывающей области", – поделилась впечатлениям участница Летней академии талантов, ученица 6 класса средней школы №48 Виктория Атопшева.

Напомним, региональный центр развития талантов "Вега" работает по модели "Сириуса". Учреждение реализует образовательные программы по направлениям "Наука", "Искусство" и "Спорт". Одна из главных задач центра "Вега" – как можно раньше выявить таланты и способности юных нижегородцев в конкретных областях, чтобы затем оказать содействие их развитию через программы дополнительного образования и различные мероприятия.

Деятельность центра "Вега" ведется в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование", который реализуется в стране в соответствии с указом президента России Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации".

Справка

Сергей Николаевич Ревин – Герой Российской Федерации, кандидат педагогических наук, российский космонавт-испытатель отряда Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, 113-й космонавт России (СССР) и 526-й космонавт мира.