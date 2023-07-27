Новое объединение социальных предпринимателей создано в Нижегородской области Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Новое объединение социальных предпринимателей создано в Нижегородской области.

Как рассказал замгубернатора региона Андрей Гнеушев, порядка 70 нижегородских социальных предпринимателей стали участниками кластера социальных инноваций. Новое объединение создано на базе Агентства по развитию кластерной политики и предпринимательства Нижегородской области при поддержке Центра инноваций социальной сферы региона.

"Объединение социальных предпринимателей поможет формировать новые идеи и вырабатывать передовые практики при развитии социального предпринимательства. Этому направлению сейчас уделяется особое внимание, так как оно позволяет расширить ассортимент социальных услуг для нижегородцев, развить социальную инфраструктуру, создать новые рабочие места", - сказал Андрей Гнеушев.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов отметил возможность кластеров самостоятельно определять приоритетные направления государственной поддержки. По его словам, речь идет о различных формах господдержки в том числе компенсации затрат либо специальных льготных займах.

"Также в регионе распространена практика, когда крупный бизнес поддерживает, в том числе финансово, социальных предпринимателей. Кластер сможет помочь определиться с направлением помощи и выбором проекта для поддержки", - добавил министр.

Ранее сообщалось, что конференция по социальному предпринимательству прошла в Выксе при поддержке ОМК.