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Общество

Дмитрий Краснов вручил дипломы выпускникам Нижегородской академии МВД России

01 августа 2023 15:13  [57] Общество
Фото: пресс-служба ЗСНО

Фото: пресс-служба ЗСНО

В парке Победы прошел 48-й выпуск Нижегородской академии МВД России. В торжественном мероприятии принял участие заместитель председателя Законодательного Собрания Нижегородской области Дмитрий Краснов.

Дипломы о высшем образовании получили 251 студент, 28 из которых окончили академию с отличием, в том числе два человека с золотой медалью. Выпускники станут сотрудниками регионального Следственного управления Следственного комитета РФ, уголовного розыска, следователями, а также специалистами участковых отделов и управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции.

"Родину защищать – одна из главных профессий. Это тяжелый труд и большая ответственность. Милиция, а теперь полиция – была, есть и будет важнейшей частью государства, и общества! Именно правоохранительные органы гарантируют спокойствие и безопасность граждан! Современный полицейский 21-го века должен не только знать свою профессию, но уметь вникать и разбираться во всем! От всего сердца желаю преподавателям и выпускникам академии МВД новых успехов и профессиональных достижений! Я уверен, что те знания, которые вложил в студентов, а теперь выпускников, преподавательский состав, поможет эффективно решать служебные задачи", - отметил Дмитрий Краснов.

"Для нас это действительно знаменательное событие. Мы шли к этому 5 лет.  И с новым опытом и знаниями готовы выходить во взрослую серьёзную жизнь и брать на себя ответственность", - прокомментировала новоиспеченный лейтенант полиции Татьяна Золотова. 

"Также хочется дополнить, что мы очень гордимся тем, что мы закончили именно Нижегородскую академию МВД России. Здесь прекрасный преподавательский состав, который дал нам очень много знаний, навыков и опыта. Мы с лёгкостью сможем их использовать в нашей будущей профессии.  Самое главное, что у нас нет страха перед будущей работой, мы знаем, что решение любой задачи", – подчеркнула лейтенант полиции Ксения Розина.

На церемонии награждения Дмитрий Краснов также вручил "Благодарственное письмо Законодательного Собрания Нижегородской области" полковнику полиции, начальнику факультета подготовки специалистов по расследованию экономических преступлений Дмитрию Абрашкину.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Краснов приобрел новую форму юнармейскому отряду одной из арзамасских школ.

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Теги:
Законодательное собрание МВД
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